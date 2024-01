Acusado de matar a Tupac Shakur podrá cumplir arresto domiciliario por una fianza de $750,000

LAS VEGAS - Un juez fijó el martes una fianza de $750,000 para un exlíder pandillero del área de Los Ángeles acusado de orquestar el asesinato de la leyenda del hip hop Tupac Shakur en 1996 y dijo que puede cumplir arresto domiciliario con monitoreo electrónico antes de su juicio en junio.

Los abogados designados por la corte para Duane “Keffe D” Davis dijeron a The Associated Press después de la audiencia en Las Vegas que creen que puede pagar la fianza. Habían pedido una fianza de no más de $100,000.

Los abogados argumentaron, en una presentación judicial un día antes, que su cliente, no los testigos, como habían dicho los fiscales, enfrentaba peligro. Y señalaron que su cliente de 60 años está en mal estado de salud después de luchar contra el cáncer, del cual se encuentra en remisión, y que no huirá para evitar el juicio.

“Creemos que puede” pagar la fianza, dijo el defensor público Robert Arroyo después de la audiencia del martes.

Los abogados acusaron a los fiscales de malinterpretar una grabación telefónica de la cárcel y una lista de nombres proporcionados a los familiares de Davis, y de informar erróneamente al juez que el hombre representa una amenaza para el público si fuera liberado.

Davis “nunca amenazó a nadie durante las llamadas telefónicas”, dijeron Arroyo y Charles Cano, defensores públicos especiales adjuntos, en su presentación de siete páginas el lunes. “Además, la interpretación (de los fiscales) sobre una ‘luz verde’ es totalmente errónea”.

La referencia a la “luz verde” proviene de una grabación de una llamada a la cárcel en octubre que los fiscales Marc DiGiacomo y Binu Palal proporcionaron el mes pasado a la jueza de distrito del condado de Clark, Carli Kierny, quien presidió la audiencia de fianza.

La presentación de la fiscalía no hizo referencia a que Davis instruyera a alguien para que dañara a otra persona, o a que alguien asociado con el caso sufriera daños físicos. Pero los fiscales señalaron que “en el mundo (de Davis), una ‘luz verde’ es una autorización para matar”.

“El hijo de Duane dijo que escuchó que había luz verde para la familia de Duane”, escribieron los abogados de Davis, usando su nombre de pila. “Duane obviamente no sabía de qué estaba hablando su hijo”.

Los abogados de Davis también usaron su nombre de pila el lunes, pidiéndole a Kierny que considerara lo que llamaron “la pregunta obvia”.

“Si Duane es tan peligroso y la evidencia tan abrumadora”, escribieron, ”¿por qué (la policía y los fiscales) esperaron 15 años para arrestar a Duane por el asesinato de Tupac Shakur?”.

Los fiscales señalan las propias palabras de Davis desde 2008, en entrevistas policiales, en un libro de memorias de 2019 y en los medios de comunicación, que, según dicen, proporcionan pruebas sólidas de que orquestó el tiroteo de septiembre de 1996.

Los abogados de Davis argumentan que sus descripciones del asesinato de Shakur fueron “hechas con fines de entretenimiento y para ganar dinero”.

Davis, originario de Compton, California, es la única persona aún con vida que estaba en el automóvil desde el que le dispararon a Shakur en un tiroteo en el que también resultó herido el magnate del rap Marion “Suge” Knight. Knight ahora cumple 28 años en una prisión de California por un tiroteo fatal no relacionado en el área de Los Ángeles en 2015.

Los abogados de Davis señalaron el lunes que Knight es testigo presencial del tiroteo de Shakur, pero no declaró ante el jurado acusador que imputó a Davis antes de su arresto el 29 de septiembre afuera de su casa en Henderson. La policía de Las Vegas acudió con una orden de cateo a la casa a mediados de julio.

Davis se ha declarado no culpable de homicidio y ha estado encarcelado sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado Clark en Las Vegas, donde las llamadas telefónicas de los detenidos se graban rutinariamente. Si es declarado culpable en el juicio, podría pasar el resto de su vida en prisión.

Davis sostiene que un grupo de trabajo del FBI y la policía de Los Ángeles le otorgaron inmunidad contra un posible enjuiciamiento en 2008 cuando investigaban los asesinatos de Shakur en Las Vegas y del rapero rival Christopher Wallace, conocido como The Notorious B.I.G. o Biggie Smalls, ocurrido seis meses después en Los Ángeles.

DiGiacomo y Palal dicen que cualquier acuerdo de inmunidad era limitado. La semana pasada, presentaron a la corte una grabación de audio de una entrevista del grupo de trabajo del 18 de diciembre de 2008 durante la cual dijeron que a Davis “se le dijo específicamente que lo que declaró en la sala no se usaría en su contra, pero (que) si hablaba con otras personas, eso podría ponerlo en peligro”.

Los abogados de Davis respondieron el lunes con una referencia a la publicación hace 12 años de un libro escrito por el exdetective de la policía de Los Ángeles, Greg Kading, quien asistió a esas entrevistas.

“Duane no está preocupado”, dijeron los abogados, “porque su presunta participación en la muerte de Shakur ha salido a la luz pública desde... 2011”.