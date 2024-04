Acusan a ginecólogo del presunto abuso sexual a más de 300 mujeres

Una mujer de Chicago está demandando por supuesto abuso sexual a quien fue su ginecólogo-obstetra desde 1993 y a las instituciones donde trabajaba el médico. Los abogados que la representan aseguraron que el caso no es aislado y que las clínicas tenían conocimiento de lo que estaba pasando.

Se trata de una mujer hispana, del área de Chicago, quien aseguró haber sido paciente del Dr. Fabio Ortega por más de dos décadas en lo que hoy se conoce como Endeavor Health, la operadora de salud de Northshore Medical Group y Swedish Covenant Hospital.

La demanda alega que serían más de 300 mujeres las que habrían sido abusadas por este doctor, con la anuencia de estas instituciones.

"Que el doctor Ortega estaba haciendo más de lo que tenía que hacer como doctor. Que estaba tocándome indebidamente", dijo una expaciente del Dr. Ortega identificada como Jane Doe.

La mujer, identificada como “Jane Doe” en una demanda presentada ante el Condado de Cook, dijo que esa última cita ocurrió alrededor del 2016. El documento incluye muchos ejemplos de otras mujeres que supuestamente habrían manifestado su incomodidad luego de que el Dr. Ortega supuestamente les “tocara los senos y las examinara de forma inapropiada”.

"Yo conozco al doctor Ortega desde 1993. Mi primer doctor, mi primer ginecólogo", dijo Jane Doe, expaciente del Dr. Ortega.

Aseguró que confiaba en él porque, durante años, nunca pasó nada.

"Hasta que yo empecé a ir sola, fue cuando todo empezó con el Dr. Ortega", indicó la expaciente. "Como sabía que estaba sola, que si yo sabía masturbarme, para mí fue incómodo esa pregunta, me dijo, ya la puedo enseñar cómo masturbarse", agregó.

Dijo que, al llegar a vivir en Estados Unidos, acudió a él porque no hablaba inglés en ese momento y que en una búsqueda en línea no encontró señales negativas sobre su reputación.

"No sabía comparar si como yo me sentía incomoda, [si] era por ir a un ginecólogo o porque él me hacía sentir incómoda", comentó la expaciente.

De acuerdo con los registros de la corte a los que tuvimos acceso, Ortega se declaró culpable de abusar sexualmente de dos pacientes en 2021, y fue condenado 3 años de prisión.

Los abogados de Jane Doe establecieron en la demanda que Ortega tenía "un historial de abuso sexual y comportamiento depredador contra pacientes femeninas" que comenzó a principios de los '90.

"Para el Dr. Ortega, la relación con los pacientes que estaba trabajando principalmente con mujeres latinas, muchas veces inmigrantes, menores de edad embarazadas o personas que no tienen fácil acceso a atención y tratamiento médicos", sostuvo Parker Steiner, abogado de Jane Doe.

La demanda establece que Ortega trabajó en el Swedish Covenant Hospital entre 1989 y 2007 y fue empleado por el sistema de salud de la Universidad de Northshore entre 2006 y 2017. Stenier aseguró que ambos hospitales, supuestamente "ignoraron y ocultaron el abuso".

"Swedish Northshore recibió quejas sobre él durante décadas, el silencio que los sobrevivientes sienten para tomar las medidas adecuadas le permitió brindar acceso sin restricciones para abusar sexualmente de cientos de mujeres. Incluso en 2004 hay un informe policial y no hay más acciones o investigaciones", puntualizó Steiner.

El abogado aseguró que su firma representa a más de 300 mujeres, supuestas víctimas del Dr. Fabio Ortega. Aseguró que pronto se sumarán más demandas al caso. Mientras tanto, su clienta sigue buscando cómo enfrentar lo que le ocurrió.

"Cómo les digo a mis hijas: ten cuidado con el doctor. No sé ni cómo les voy a decir que esto me paso a mí", dijo la expaciente Jane Doe.

Endevor Health, que es propietaria de los centros de salud mencionados en la demanda, nos respondió en un comunicado que decía en parte: "Nos hemos centrado en revisar reclamos individuales y estamos comprometidos a participar en un proceso que permita una revisión y respuesta significativas a cada persona afectada. Debido a asuntos legales pendientes y privacidad del paciente, no podemos comentar sobre ningún caso específico o acusaciones".