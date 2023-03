“Niña, retírate ahora”: autoridades regañan a menor que habría acosado a leones marinos en una playa

SAN DIEGO, California - Un video viral de TikTok mostró a los socorristas de San Diego interviniendo para proteger a los leones marinos en La Jolla Cove.

El video muestra a una niña que se acerca demasiado a los leones marinos de La Jolla Cove, instando a los socorristas de San Diego a pedirle que se retirara.

El video compartido por el usuario de TikTok Rasberry Blush tiene más de 2 millones de visitas. Una niña en un suéter morado parece arrojar algo un león marino, y luego los socorristas, sobre un intercomunicador, dicen: “Niña en púrpura, retírate ahora. Gracias".

"Para mí no tiene sentido. ¿Dónde están los padres? Los padres deben decir: 'Oye, no conoces al animal. No sabes cómo van a reaccionar'", opinó Edgar Germán, un residente de El Centro.

A medida que se acerca la temporada de cachorros de leones marinos, los socorristas y los guardabosques están de servicio, vigilando a las multitudes cerca de estos animales.

"Tenemos el privilegio de compartir este espacio con ellos. Dales el espacio que se merecen ”, dijo el rescatista por un un intercomunicador a la gente el domingo en La Jolla Cove.

También había muchos letreros que informan a las personas sobre las reglas.

Aún así, la gente intenta superar los límites, acercándose un poco más de lo que deberían.

Letrero en La Jolla, California, que recuerda a los visitantes que es ilegal acercarse a las focas y leones marinos, en medio de otros letreros que indican que no se permiten perros en la playa y sobre el peligro de corrientes. Imagen tomada el 5 de marzo de 2023.

"Es como si Darwin estuviera arriba mirando hacia abajo y diciendo que eres el próximo", dijo Kerry McFaul.

Como recordatorio, hacerlo podría llevarte a enfrentar problemas legales.

Acosar leones marinos es un delito federal, y según la Ley de Protección de Mamíferos Marinos, podría costarte una multa de $11,000 e incluso tiempo en la cárcel.

Esta no es la primera vez que la gente recibe una llamada cercana con los leones marinos.

Quizás recuerdes un video viral del año pasado, que muestra a dos leones marinos que aparecen para perseguir a los espectadores de la playa en La Jolla Cove. Los expertos en vida silvestre dijeron en ese entonces que era el comportamiento de apareamiento de leones marinos, pero que aún podría ser peligroso para los humanos si se acercan demasiado.

Hace dos años, el Consejo de San Diego aprobó formalmente un cierre estacional del cercano Point La Jolla del 1 de mayo al 31 de octubre para la temporada de cachorros de leones marinos.

