Se declara no culpable y sale en libertad condicional: los detalles de la audiencia de Trump  

El expresidente Donald Trump se declaró no culpable a los 37 cargos de delitos graves federales en el caso penal histórico por presuntamente llevarse documentos clasificados secretos de la Casa Blanca, exhibirlos a sus visitantes y tratar de ocultarlos de los investigadores que exigían su devolución.

El abogado Todd Blanche emitió la declaración en nombre de Trump ante el juez federal John Goodman en la corte Wilkie D. Ferguson Jr. en Miami, donde se celebró la primera audiencia de un proceso judicial histórico al ser la primera vez que un presidente o expresidente de Estados Unidos es acusado de cargos federales.

El expresidente y Walt Nauta fueron dejados en libertad bajo su propia responsabilidad y no se le dieron restricciones de viaje.

Pero el juez Goodman sí ordenó a los fiscales que elaboraran una lista de personas a las que Trump no podría contactar para discutir los detalles del caso, incluido a Nauta, de acuerdo con reportes de NBC News.

El expresidente llegó acompañado por su hijo Eric Trump en una caravana de cuatro camionetas SUV negras rodeadas por policías en motocicletas, antes de la presentación programada para las 3 p.m. La seguridad se mantuvo estricta fuera del edificio, pero no hubo signos de interrupciones significativas.

Una vez dentro, Trump fue fichado formalmente, pero no se le tomó una foto policial. Se había reportado que el expresidente iba a renunciar a la foto porque ya existirían suficientes fotos de él en el sistema.

A Trump se le debieron tomar también datos, como su fecha de nacimiento y número de Seguro Social como parte del proceso de registro en la corte federal de Miami, dijo un portavoz del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Rogelio Mora Tagle, reportero de Telemundo, estuvo dentro de la corte y cuenta lo sucedido durante la lectura de cargos contra Trump.

A diferencia del caso de Nueva York, donde los fotógrafos produjeron imágenes de un Trump con rostro sombrío en la mesa de la defensa, la vista del público dentro de la sala fue limitada. Por lo general, las cámaras no están permitidas en las cortes federales, y el lunes por la noche un juez prohibió a los reporteros tener teléfonos dentro del edificio.

Aunque Trump compareció el martes ante el juez Goodman, el caso ha sido asignado a una jueza del Tribunal de Distrito designada por él, Aileen Cannon, que falló a su favor el año pasado en una disputa sobre si se podía nombrar a un experto especial externo para revisar los documentos clasificados incautados. Un panel federal de apelaciones revocó finalmente su fallo.

Este es el segundo caso penal al que se enfrenta Trump en su intento de recuperar la Casa Blanca en 2024. También está acusado en una corte del estado de Nueva York de falsificar registros comerciales relacionados con pagos de dinero secreto realizados durante la campaña de 2016.

Joseph Malone, abogado constitucionalista, conversó con Julio Vaqueiro de Telemundo sobre la acusación federal contra el expresidente Donald Trump.

Trump ha negado haber actuado mal en ambos casos y criticó los enjuiciamientos como motivados políticamente. Se espera que regrese más tarde el martes a Nueva Jersey, donde tiene programado un evento de prensa para responder públicamente a los cargos.

Durante la mañana de este martes, agentes de Seguridad Nacional y de la Policía de Miami estuvieron afuera de la corte federal para investigar a un objeto sospechoso encontrado cerca, según el departamento de policía. El objeto no resultó ser amenaza y fue retirado sin incidentes.

El caso está cargado de implicaciones políticas para Trump, que actualmente ocupa el primer lugar en la campaña por las primarias presidenciales republicanas de 2024. Pero también plantea profundas consecuencias jurídicas ante la perspectiva de una posible condena de años de prisión.

Además, es un momento decisivo para el Departamento de Justicia que nunca había presentado cargos federales contra un expresidente. El fiscal general Merrick Garland, designado por el presidente Joe Biden, trató de aislar al departamento de los ataques políticos al entregar el caso al juez especial, Jack Smith, quien recientemente dijo: "Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos".

¿DE QUÉ EXACTAMENTE SE LE ACUSA A TRUMP?

El exmandatario fue acusado formalmente de 37 cargos por delitos graves, entre ellos retener deliberadamente documentos clasificados que, según los fiscales, podrían haber puesto en peligro la seguridad nacional. También enfrenta un cargo de espionaje que conlleva la posibilidad de una sentencia significativa de prisión.

La acusación alega que Trump retuvo intencionadamente cientos de documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca a su resort de Mar-a-Lago, en Palm Beach, tras dejar la presidencia en enero de 2021.

Todo habría empezado el día que el expresidente dejó la Casa Blanca.

Los archivos que guardó en un baño, en un salón de baile, en una habitación y en una ducha, incluían material sobre programas nucleares, capacidades de defensa y armamento de Estados Unidos y de gobiernos extranjeros y un "plan de ataque" del Pentágono, dice la acusación.

La información, de haber sido expuesta, podría haber puesto en peligro a miembros del Ejército, fuentes confidenciales y métodos de recopilación de inteligencia, según los fiscales.

Además, según los fiscales, trató de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar los documentos, entre otras cosas ordenando a su ayudante personal Walt Nauta -acusado junto a Trump- a que moviera cajas para ocultarlos y también sugiriendo a su propio abogado que ocultara o destruyera los documentos solicitados por una citación del Departamento de Justicia.

Las fotos incluídas en sus acusaciones penales federales muestran el mal manejo de documentos clasificados por el expresidente en su casa en Palm Beach, Mar-a-Lago.

MANIFESTACIONES EN MIAMI

Un grupo de partidarios pro-Trump y manifestantes anti-Trump se presentaron frente al juzgado federal de Miami desde ante de la comparecencia del expresidente. El propio Trump había animado a sus seguidores a unirse a una protesta frente al tribunal de Miami.

Algunos simpatizantes de Trump se dirigieron a Miami en autobús desde otras partes de Florida, lo que generó preocupación por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que se preparan para posibles disturbios en los alrededores del juzgado.

El jefe de policía de Miami, Manuel A. Morales, dijo que el centro podría ver desde unos pocos miles hasta 50,000 manifestantes. Pero al dirigirse a la comparecencia ante el tribunal, no hubo informes de un gran caos.

Un hombre con la frase "Trump apesta" pintado con aerosol en su chaqueta y pantalones gritó a los partidarios del expresidente mientras pasaban mientras un hombre sostenía una pancarta casera que decía "Liberen a Trump" detrás de otros que le gritaban. Decenas de simpatizantes se envolvieron en banderas de Trump o en artículos de campaña mientras deambulaban cerca del juzgado.

Entre los presentes estaba el dúo de padre e hijo de Florencio y Kevin Rodríguez, quienes llegaron a Estados Unidos hace 15 años como solicitantes de asilo que huían de la dictadura en Cuba.

Con una camiseta que dice “Jesús es mi salvador, Trump mi presidente”, el joven Rodríguez, Kevin, dijo que era posible que Trump fuera culpable de retener ilegalmente documentos clasificados. Pero cuestionó la imparcialidad de los procedimientos a la luz de otras investigaciones de información clasificada sobre los demócratas, incluida la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el presidente Joe Biden.

Esto es lo que se sabe de la audiencia efectuada este martes.

Clinton no fue acusada de enviar información clasificada en un servidor de correo electrónico privado después de que los investigadores del FBI concluyeron que no tenía la intención de infringir la ley. La investigación de Biden permanece abierta, pero no ha surgido evidencia que sugiera que actuó deliberadamente, un reclamo central en la acusación de Trump.

“Nunca abandonamos a nuestros amigos, aquellos que aman este país y nuestra libertad”, agregó Rodríguez, destacando la firme oposición de Trump al gobierno comunista de Cuba.

La multitud también incluía a la personalidad de Internet de extrema derecha Anthime Gionet, quien cumplió una sentencia de prisión de dos meses por transmitir videos en vivo mientras irrumpía en el Capitolio de Estados Unidos. Gionet, mejor conocido como “Baked Alaska”, estaba transmitiendo un video en vivo de sus interacciones con otras personas mientras esperaban la llegada de Trump.

Sin embargo, funcionarios federales hablaron con NBC News y dijeron que les preocupaba que no haya barreras reforzadas fuera del juzgado federal en Miami donde se procesará a Trump. "Hubiéramos preferido… una situación de tipo portabicicletas más resistente", dijo un funcionario del Servicio Secreto de EEUU.