La trágica muerte una reina de belleza venezolana que aspiraba a ser Miss Mundo

ORLANDO, Florida. – Ariana Viera, una mujer de 26 años que hubiese representado a Venezuela en el certamen de Miss Mundo, perdió su vida en un accidente de tránsito cuando chocó contra un camión cerca de Lake Nona.

El día del accidente, los paramédicos le dieron reanimación cardiopulmonar al encontrarla, luego le dio un infarto y le volvieron a asistir. Sin embargo, “ya cuando le iban a llevar a cuidados para traumas. Ya no quedó. Ya quedó”, recordó Vivian Ochoa, madre de Ariana.

Ochoa contó que Ariana había sacado su licencia de realtor y la habían seleccionado para que participara en el concurso de belleza y representara a su natal Venezuela en Punta Cana. “Era siempre mi apoyo, mi amiga siempre. Mi talón de Aquiles”, dijo.

No obstante, el cansancio la venció en la carretera, comentó su mamá.

“Ayudó a demasiadas personas. Dejaba de hacer lo que fuera para ayudarte o para escucharte sin conocer… Siempre ahí para sus amigos, para sus hermanos, para su madre”, dijo Ochoa en entrevista con Telemundo 31.

A tan solo una semana de su muerte, la familia de Ariana busca conseguir una visa de Parole Humanitario para que su papá, quien vive en Perú, pueda despedirse de ella.

“Estamos solicitando una visa humanitaria para traerlo antes de que sea la cremación el día domingo”, adelantó.

También han creado una página de Go Fund Me para poder costear el viaje y darle su último adiós.

“Yo no sabía que Dios me había dado un ángel. Yo no sabía que dios me había otorgado un pedacito de cielo por muy corto tiempo”, dijo entre sollozos Ochoa.

Para solicitar un parole humanitario para asistir a funeral se necesita:

Documentos civiles que establezcan la relación familiar con el difunto.

Acta de defunción del difunto.

Carta de la funeraria con el nombre del difunto y la fecha del servicio funerario.

Dichos documentos deben presentarse en los servicios de ciudadanos e inmigración de Estados Unidos.

También es una buena opción contactar a los senadores de su estado para que ayuden a agilizar el proceso.