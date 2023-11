Escondido y con ratones: cómo hallaron a un raro DeLorean con 977 millas en un granero

Dos hombres emprendieron una misión de recuperar un DeLorean de un lugar remoto donde el automóvil había estado conservado y sin uso durante décadas.

No, no Marty McFly y Doc Brown, aunque hay muchos paralelos con la escena de “Regreso al futuro III” donde los dos sacan la máquina del tiempo de una cueva con la esperanza de restaurarla a sus condiciones de funcionamiento total.

“Esto te recuerda a esa escena”, dijo Michael McElhattan, quien recientemente desenterró un DeLorean de 1981 cubierto de tierra y polvo con solo 977 millas, del rincón oscuro de un granero de Wisconsin donde había permanecido durante mucho tiempo.

Este coche no funciona con plutonio, no tiene condensador de flujo y no viaja en el tiempo. Pero ciertamente hizo que McElhattan retrocediera en el tiempo.

"El coche está tal como estaba en 1981", dijo. “No se ha actualizado ni cambiado nada, es un ejemplo sumamente original. Fue una auténtica cápsula del tiempo”.

"CAMBIÓ LA TRAYECTORIA DE MI VIDA"

El teléfono sonó la tarde del 27 de septiembre en DeLorean Midwest, un taller propiedad de McElhattan en Crystal Lake, Illinois, que se especializa exclusivamente en la reparación y restauración de DeLoreans.

McElhattan había comenzado a trabajar en el taller cuando abrió en 2007 después de solicitar una oferta de trabajo que vio en el periódico que buscaba un técnico de DeLorean. McElhattan, que tenía experiencia en talleres y un título de asociado en tecnología automotriz, se había familiarizado con el DeLorean una década antes, después de que sus padres se convencieran de comprar uno para su hermano mientras la familia asistía a una subasta.

McElhattan consiguió el trabajo y pasó nueve años como técnico principal del taller. Luego fue ascendido a gerente de tienda y en 2016 se convirtió en propietario del negocio junto con su esposa Suzanne. Calcula que alrededor de 1,250 DeLorean han recibido servicio en su taller en los 17 años que lleva allí, incluidas una docena de máquinas del tiempo.

“Mirando hacia atrás, la única razón por la que mi hermano fue dueño de ese auto era para ponerme donde estoy”, dijo McElhattan, de 46 años. “Le encantaba el auto, pero hizo muy poco con él; supongo que lo condujo menos de 1,000 millas en los más de 15 años que lo tuvo.

“Si él no hubiera comprado ese auto, probablemente nunca habría respondido a ese anuncio en el periódico. Mi conexión con un DeLorean y estar familiarizado con el auto fue la razón por la que tenía suficiente confianza para incluso responder a ese anuncio. Cambió la trayectoria de mi vida”.

Era su destino. O como diría George McFly, su “densidad”.

Ahora volvamos al futuro para responder a esa llamada telefónica de septiembre en su tienda.

Era de un propietario de DeLorean en Albuquerque, Nuevo México, que buscaba vender su automóvil. Para McElhattan, que estaba rodeado por unos 30 DeLoreans de sus clientes en su taller, la idea de viajar para ver el automóvil o comprarlo sin ser visto y remolcarlo 1,300 millas parecía un desafío logístico injustificado.

“Luego dijo que el auto estaba en el granero de su tío en Dousman, Wisconsin”, dijo McElhattan, refiriéndose a una ciudad a poco más de 60 millas al norte de su taller. “Y mencionó que solo tenía 977 millas”.

Solo se produjeron unos 9,000 DeLorean entre 1981 y 1982 en medio de una gran expectación por su debut, lo que convirtió al automóvil en sí en un clásico poco común. ¿Encontrar uno que haya recorrido menos de 1000 millas? Casi inexistente.

"Cuando mencionó el millaje, me sentí muy motivado para echarle un vistazo", dijo McElhattan.

EL HALLAZGO

McElhattan y uno de sus técnicos, Kevin Thomas, fueron a ver el coche la semana siguiente, convirtiéndose en una versión moderna de 1885 de Doc y Marty. Incluso lo documentaron, no con fotografías como Marty, sino en su canal de YouTube "DeLorean Nation".

El DeLorean –durante años, si no décadas– había estado dentro de un granero en una apartada propiedad residencial de 60 acres, como si esperara ser descubierto por viajeros en el tiempo… o entusiastas de los automóviles que esperaban restaurar un original a su gloria de sala de exhibición de los años 80.

Rodeado por una cortadora de césped, un vehículo todo terreno y una camioneta Dodge, el DeLorean estaba escondido en un rincón del granero, cubierto de polvo y escombros. Los cuatro neumáticos del coche estaban desinflados y las llantas hundidas en la grava.

Los neumáticos estaban podridos y agrietados, pero no tenían desgaste, y el estampado de los NCT de Goodyear demostraba que eran originales de fábrica.

"Estos son los neumáticos que circularon por la pista de pruebas en Irlanda, donde fueron construidos", dijo McElhattan.

El silenciador tenía un oscurecimiento mínimo, la carrocería no tenía daños causados por el sol y el parachoques delantero, que normalmente se deforma ligeramente por los faros cuando se conduce con regularidad, estaba perfectamente plano. Las piezas originales y los detalles cosméticos ayudaron a confirmar que el automóvil no viajó más de las 977 millas indicadas en su odómetro.

“Este es una aguja en un panal”, dijo Thomas, un residente de Wisconsin que posee dos DeLorean, uno de los cuales construyó en una réplica de una máquina del tiempo. “La gente siempre está buscando hallazgos como estos en graneros y casi nunca se encuentra uno. Este fue el hallazgo de granero por excelencia con el que sueña cualquier entusiasta de los autos clásicos”.

Excepto por los ratones que viven dentro del coche.

LA DIFÍCIL TAREA DE SACARLO DEL GRANERO

Cuando McElhattan y Thomas abrieron la puerta con alas de gaviota del DeLorean, notaron que su interior original estaba completamente intacto pero cubierto de excrementos de ratón, cuyo olor rancio superó cualquier olor a humedad que pudiera producir un automóvil sin usar durante mucho tiempo.

"Abrimos la puerta y lo primero que vi fue un ratón corriendo por la consola central", dijo Thomas. “Yo estaba como, '¡Dios mío! ¿Qué está pasando aquí?’ Nunca nos hemos topado con un automóvil que tuviera roedores vivos en su interior. Había ratones arrastrándose por todas partes”.

Pero se arrastraban sobre lo que era un DeLorean estructuralmente sólido y completamente original que necesitaba detalles profesionales y la restauración experta del taller de McElhattan. "Podemos hacer un automóvil excelente con él", dijo.

Entonces, negoció un precio en el lugar, recibió el título del auto y comenzó el proceso de sacarlo del granero. "Tuvimos que desenterrar la cosa", dijo McElhattan.

Al igual que Doc y Marty, tenían las llaves del DeLorean, pero no servían para un coche que no arrancaba.

McElhattan y Thomas usaron un compresor de aire portátil para llenar los neumáticos. Después de dos intentos fallidos de utilizar el ATV para remolcarlo, utilizaron la camioneta Dodge para sacar el DeLorean del granero, y el sol se reflejó en su carrocería de acero inoxidable por primera vez en años.

Luego colocaron el auto en un remolque abierto, tal como Doc y Marty después de sacar el DeLorean de la cueva donde Doc dijo que había estado durante 70 años, dos meses y 13 días.

"Obviamente este no había estado allí por mucho tiempo, pero parecía que lo había estado", dijo Thomas. “Definitivamente fue una reminiscencia de eso. Como fan de 'Regreso al futuro', miras el auto y lo ves allí, tu mente automáticamente va directo a esa escena”.

EL PLAN CON EL AUTO

Si el Barn DeLorean fuera el automóvil de un cliente, volver a ponerlo en circulación sería un proyecto de aproximadamente seis meses para McElhattan. Como es su propio coche, espera que le lleve un año.

"Es como si los hijos del zapatero se quedaran sin zapatos, porque con 30 coches en el taller, los coches de los clientes son lo primero", dijo. "Pero tenemos un plan para este coche".

La primera parte de ese plan ya se completó dejando que se ventile y asegurándose de que todos los ratones se hayan ido.

"Los ratones ya no están y ya no usan este pobre auto como baño", dijo McElhattan. "El desalojo se ha realizado".

Lo siguiente es asegurarse de que el motor no se haya atascado. Se quitarán las bujías, se lubricarán los cilindros, se reemplazará la batería y el motor, probablemente, con suerte, funcionará por primera vez en mucho tiempo.

"He hecho suficientes de estos y hay muchas posibilidades de que vuelva a la vida", dijo McElhattan.

Luego viene un lavado a fondo en una instalación de detalles profesional, en el que se desmonta todo el interior para limpiarlo y, si el olor se elimina por completo, se vuelve a instalar. Finalmente vienen las reparaciones mecánicas necesarias para que el coche esté en funcionamiento.

"Por supuesto, voy a intentar mantener este coche lo más original posible", dijo McElhattan.

Dado que la historia de este DeLorean se volvió viral y despertó el interés del público, McElhattan y Thomas planean documentar cada paso de la restauración del automóvil en YouTube para que los espectadores puedan viajar a 1981 con ellos.

“De eso son los autos viejos para todos: te transportan a una época determinada”, dijo McElhattan. "Se trata en gran medida de conectarse con su pasado".

Y tu futuro.