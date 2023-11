Informe revela cuál es la ciudad más cara para vivir en EEUU

SAN DIEGO, California - De todas las ciudades de Estados Unidos, San Diego es la más cara para vivir. Así lo dio a conocer un reciente estudio realizado por la compañía US News and World Report.

Ante esto, la comunidad latina enfrenta elevados costos.

Según dicho informe, el clima templado y las hermosas vistas costeras tienen un precio bastante elevado. Sin embargo, hay quienes viven en la ciudad y ni siquiera logran acercarse a las playas.

“Tenemos mucho de qué presumir, pero a mí no me saca de un apuro, o sea, yo puedo decirle a usted y le puedo presumir, vivo en San Diego, y en San Diego todo es bien bonito, pero hasta ahí, nada más", dijo Mauricio Juárez, residente de la ciudad.

“Es difícil, mi esposo tenía sus ahorritos antes, hoy vive a raya, porque tiene que pagar la renta”, dijo Ramona García, otra residente de San Diego.

El informe se basa en los precios de las viviendas y los altos costos de alquiler. Aunque también considera el costo de vida, y la comunidad hispana es la más afectada.

“Los sueldos realmente no suben mucho, nada más sube la renta, suben los precios, sube la ropa, el calzado", agregó García.

“Es difícil salir adelante, salimos como se dice, a vuelta de rueda, ahí vamos, esperando el cheque, y cuando llega ya está gastado, salimos ahora sí que dicen por ahí, de panzazo", expresó Juárez.

Y no es que los habitantes estén dispuestos a pagar precios tan altos para vivir en San Diego y disfrutar del clima o de las hermosas vistas, sino que, como ellos dicen, no les queda de otra.

"Personalmente tengo dos trabajos, nada más descanso un día a la semana, y para la edad que tengo me dicen, ¿no se cansa? ¿Cómo no me voy a cansar? Sí, pero con un trabajo no salgo, dos trabajos, descanso un día, duermo cuatro a cinco horas y media cuando bien me va, y pues ya no tengo 20 años", agregó el hombre.

Por esto, los residentes hacen lo posible e intentan reinventarse, muchos dividiendo los gastos, comprando menos y hasta compartiendo sus viviendas con otras familias.

San Diego descalificó a la ciudad de Nueva York, que tradicionalmente fue conocida como la ciudad más costosa. Mientras, ocho de las 11 ciudades clasificadas en el estudio se encuentran en California.

San Diego encabeza la lista y le siguen Los Ángeles, Santa Bárbara, San Francisco, Salinas, Santa Rosa, Vallejo y Fairfield.

Para sorpresa de muchos, San Juan, la capital de Puerto Rico, también se encuentra en la lista, así como Miami, Florida y Honolulu, Hawaii.