Madre mexicana vive un calvario tras enviar a su bebé a EEUU con un “coyote”

SAN DIEGO, California - Una madre que le pagó a un extraño para que llevara a su hijo de contrabando a Estados Unidos, finalmente se reunió con su bebé después de que el niño pasó semanas bajo custodia protectora.

Todo comenzó en marzo, cuando la mujer entregó a su hijo de 10 meses a un “coyote” al que pagó para introducir al menor en Estados Unidos y entregarlo al tío de su madre en Los Ángeles. La madre cruzaría la frontera sola y se reuniría con su hijo poco después.

Para el hombre y el niño, su viaje tomó un giro diferente.

“Estoy muy feliz”, dijo la madre por teléfono. “Pensé que nunca volvería a reunirme con él”.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a su hijo de 10 meses en el asiento trasero del automóvil de un hombre en el puesto de control de San Clemente.

“El agente había llegado a la conclusión de que la persona que cargaba al bebé no era su padre”, dijo Carlos González Gutiérrez, cónsul general del Consulado de México en San Diego.

La Patrulla Fronteriza detuvo al conductor y colocó al bebé bajo custodia protectora.

“La madre estaba en México. Tuvimos que contactar a los Servicios de Bienestar Infantil (CPS) para recuperar al bebé y devolvérselo a su madre”, dijo González.

Sin embargo, CPS disputó su reclamo. González Gutiérrez dijo que CPS había colocado al bebé con padres adoptivos y quería mantener al niño en Estados Unidos.

“Argumentaron frente al juez que ella era una mala madre porque, de lo contrario, ¿por qué permitiría que alguien, una tercera persona, trajera el bebé a los Estados Unidos?”, dijo González Gutiérrez.

Indicó, además, que tenían que convencer al juez de que el niño era de la madre.

“Tuvimos que presentarnos para convencer a un juez de que era la madre del bebé, la persona más importante para tener bajo custodia a este bebé”, dijo González Gutiérrez.

Como parte del proceso de reunificación, el Consulado de México solicitó un permiso especial a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para permitir que la madre cruzara la frontera por razones humanitarias.

“Afortunadamente, al final, el juez se dio cuenta de que los hechos probados por las cartas que enviamos al juez y le presentamos al juez no estaban en duda. Ella era la madre y por lo tanto merecía tener la custodia de su hijo”, dijo González Gutiérrez.

La madre le dijo a TELEMUNDO 20 que lamentaba su decisión de entregarle su hijo a un completo extraño.

“Lloré mucho porque no sabía dónde estaba mi bebé, no sabía a dónde ir, no sabía qué hacer en ese momento”, dijo la mujer.