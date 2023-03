“Niño héroe” salva a su mamá tras un aterrador desmayo

Un niño de 6 años estaba solo con su madre en su casa de Whittier, California, una noche de enero, cuando ella se enfermó gravemente.

Kim Gómez estaba sufriendo por un horrible virus estomacal. Su hijo Fabián se dio cuenta de que algo andaba muy mal.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

"Me vio y dijo: 'Mami, te ves muy enferma'", dijo Gómez. "Dije: 'Mami no se siente bien'", expresó Fabián.

Luego de una llamada con una enfermera de atención urgente, Gómez sufrió vómitos durante horas y no pudo retener los líquidos.

Le dijo a su hijo que iba a pedir ayuda, así que Fabián se vistió y se preparó para que llegaran los paramédicos. Iban caminando hacia la puerta y Gómez estaba a punto de llamar al 911 pero una situación aterradora ocurrió: la madre se desmayó.

"Se cayó al suelo y no se despertaba", dijo Fabián.

Gómez le había mostrado a su hijo cómo llamar al 911 en caso de una emergencia médica. Era hora de poner en práctica lo que había aprendido.

"Llamé al 911 y les di el nombre de nuestra calle y dirección", dijo Fabián.

Con paramédicos en camino, Fabián tomó la mano de su mamá. Gómez dijo que su hijo siguió las instrucciones a la perfección y, probablemente, le salvó la vida.

El menor fue honrado esta semana por sus acciones heroicas el 28 de enero por la ciudad de Whittier en el Ayuntamiento.

¿Cómo se siente Fabian acerca de ser llamado héroe?

"No me importa ser un héroe", dijo. "Solo me preocupo por la gente", indicó.