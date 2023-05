Ni masculino ni femenino: los mexicanos podrán tener un pasaporte no binario

México emitió el miércoles los primeros tres pasaportes no binarios, una decisión que fue considerada por las autoridades como trascendental en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT.

Con esta decisión México, un país mayoritariamente católico y de tradiciones conservadoras, se sumó a un reducido grupo de 16 naciones que reconocen en los pasaportes un género diferente a masculino y femenino, según afirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien consideró la medida como “muy importante” para la comunidad.

El género no binario es utilizado por personas que no se identifican como hombres o como mujeres, ya sea porque piensan que las cualidades que conforman los géneros masculinos o femeninos no los representan, o porque comparten elementos de ambos géneros.

Una de las primeras personas beneficiadas por la medida fue Jesús Baena, activista de derechos humanos y magistrado temporal del estado central de Aguascalientes, quien ha luchado por años por los derechos de la comunidad. Además de Baena las autoridades entregaron pasaportes no binarios a dos personas que residen en Houston.

“Este es el reconocimiento del Estado mexicano a una personalidad jurídica que se fundamenta sobre el libre desarrollo de la personalidad”, dijo a The Associated Press Baena mientras mostraba con orgullo su nuevo pasaporte, que tiene en el reglón de sexo una “x” para identificar a los no binarios, que le entregó Ebrard en el marco de la celebración del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia, Lesbofobia y Bifobia.

Luego de años de lucha la comunidad LGBT logró un importante avance a fines de 2019 gracias a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México que estableció que las personas trans podían ser reconocidas a través de procedimientos administrativos en su identidad de género binario. Asimismo, diecinueve de los 32 estados del país han aprobado legislaciones para el cambio de género de las personas trans en los documentos oficiales.

No fue hasta febrero del año pasado cuando Fausto Martínez, activista por los derechos de la comunidad LGBT, se convirtió en el primer mexicano en lograr por medio de un amparo que le emitieran una nueva acta de nacimiento que en el renglón del sexo llevara la sigla NB referente a no binario.

EL GÉNERO NO BINARIO Y LAS PERSONAS INTERSEX

El género no binario tiene más que ver con la forma en la que una persona se siente mentalmente que con su sexo.

Algunas personas no binarias también se identifican como transgénero, pero otras no. Una persona tras no binaria es alguien que no se identifica con el sexo con el que nació y que además tiene una identidad de género que no encaja exclusivamente en las categorías masculino o femenino.

Una persona de género no binario que no se identifica como transgénero puede sentirse parcialmente identificada con su sexo de nacimiento, pero tener una identidad de género que no es estrictamente masculina o femenina.