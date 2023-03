“Móntate, corre”: denuncian intento de secuestro de una menor cuando iba a la escuela

ORLANDO, Florida – Yaritza Colón, una madre del condado Osceola, denunció que un sujeto a bordo de una camioneta presuntamente intentó secuestrar a su hija, de 13 años, cuando caminaba hacia la parada de autobuses para ir a su escuela.

Aunque la menor no fue físicamente agredida, la pequeña le pidió a su mamá pasar estas vacaciones de primavera en casa de su abuela, según dijo Colón a Telemundo 31.

“Queremos dar con la persona que hizo esto. Ella llegó a la parada de guagua con su hermana gemela y una de las amiguitas le envía un mensaje para que la vaya a recoger a su casa. En ese transcurso de minutos o segundos, el individuo se le acerca a mi niña y le dice que se monte en la guagua, que avanzara…que se montara en la guagua”, contó la madre.

Los videos de seguridad que tiene Colón muestran una camioneta color negra marca Chevrolet que pasa cerca de su hija a las 8:16 a.m. del pasado viernes.

El incidente ocurrió en la comunidad de Siesta Lago en el condado Osceola.

“Y ahí es que el señor baja el vidrio y le dice: 'Móntate, corre, móntate, pero ella le dice que no y sigue caminando. Él intentó abrir la puerta y ahí fue que ella corrió al intermedio de los mobile homes”, narró Colón.

La madre cuenta que al lograr quedar en medio de dos casas, la menor pudo llamar a su hermana para pedir auxilio. Pocos segundos después, el conductor de la camioneta siguió su rumbo para salir de la comunidad.

El hombre fue descrito de una contextura gruesa, tez oscura, barba, calvo y tenía unas gafas.

Al denunciar el presunto intento de secuestro de su hija, Colón dijo que pudo conocer otros testimonios similares que vincularían al mismo conductor de la camioneta.

“Comenté con otra vecina y me dijo que intentaron hacer lo mismo con otra niña, o sea, que ya el individuo sabe que a esa hora a niños frecuentan la zona porque van para la escuela”, denunció.

Además, dijo que, aunque acudió a las autoridades, no tuvo éxito. “Me comuniqué con la policía y me dijeron que todavía no tienen nada que ofrecerme, estoy preocupada…salgo a diferentes horas a ver si veo la camioneta”, agregó.

Colón realizó la denuncia ante la Oficina del Alguacil del condado Osceola, institución que investiga el caso.