“Tenía miedo”: hija de Kobe Bryant testifica tras años de ser víctima de un acosador

Un juez ordenó a un hombre de Sun Valley que se mantuviera a 200 yardas de distancia de la hija de Kobe Bryant durante los próximos tres años.

Natalia Bryant testificó en la corte del condado que temía por su vida después de años de acoso, en línea y en persona.

“Estaba enamorado de mí. Quería hacerme el amor. Quería estar juntos”, testificó Natalia en la corte.

Se refería a Dwayne Cortez Toliver Kemp, de 32 años, a quien nunca conoció.

Ella nunca le respondió en línea.

“Tenía miedo, durante mucho tiempo, de que si lo bloqueaba, actuaría con ira o se enojaría”, dijo.

Los mensajes directos en las redes sociales se remontan a dos años atrás, cuando Natalia Bryant, hija de la fallecida leyenda de los Lakers Kobe Bryant y su esposa Vanessa, tenía 17 años.

Ahora, a los 19, es estudiante de segundo año en la USC.

Ella le dijo a la corte que había estado ignorando los mensajes, pero se alarmó cuando Kemp se presentó en su hermandad hace unos meses, con un ramo de flores comestibles. Luego regresó por segunda vez con flores reales y terminó deambulando por el campus, preguntando al personal si ella estaba en clase ese día.

“Él dice que quiere venir a visitarme, y luego... lo hace”, testificó.

Un detective de LAPD testificó que Kemp representaba un peligro para Natalia basándose, en parte, en videos y fotos que publicó de sí mismo comprando armas semiautomáticas. Dijo que posee armas registradas legalmente porque trabaja como oficial de seguridad.

Admitió que tenía un interés romántico en Bryant después de que ella cumpliera 19 años, pero sus intenciones no eran maliciosas ni peligrosas.

"Es totalmente un malentendido", dijo. "Le doy flores a las mujeres todo el tiempo y funciona".

Dice que malinterpreto la ausencia de respuestas de Bryant en las redes sociales.

“Si me hubieran bloqueado, habría sabido en ese mismo momento que ella no estaba interesada”, dijo.

Independientemente de su justificación, el tribunal concluyó que Kemp exhibió un “comportamiento de acoso”.

Se le ordenó permanecer a 200 metros de ella en todo momento durante los próximos tres años, y no tener contacto alguno, incluso en las redes sociales.

También se le ordenó a Kemp que entregue o venda todas las armas de fuego que posee, lo que, según él, será lo que más le dolerá, porque sin ellas no puede trabajar.

