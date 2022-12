Autoridades: niño de 10 años mata a su madre porque no le quiso comprar un casco de VR en Amazon

MILWAUKEE — Un niño de 10 años de Milwaukee apuntó intencionalmente con un arma a su madre, le disparó y la mató porque ella no quiso comprarle un casco de realidad virtual, dijeron los fiscales.

El niño inicialmente le dijo a la policía que el tiroteo del 21 de noviembre fue un accidente, según los cargos criminales obtenidos por el Journal Sentinel. Pero luego dijo a familiares que apuntó intencionalmente a su madre antes de dispararle.

El niño fue acusado como adulto la semana pasada de homicidio imprudente en primer grado. La ley de Wisconsin exige que los niños de hasta 10 años sean acusados ​​como adultos por ciertos delitos graves, aunque los abogados del niño pueden tratar de llevar el caso a un tribunal de menores.

El niño, que según los miembros de la familia tiene problemas de salud mental, se encuentra en un centro de detención juvenil.

“Esta es una tragedia familiar absoluta”, dijo Angela Cunningham, una de las abogadas del niño. “No creo que nadie niegue o esté en desacuerdo con eso… El sistema de adultos está absolutamente mal equipado para abordar las necesidades de un niño de 10 años”.

QUÉ SE SABE DEL TIROTEO

El tiroteo ocurrió poco antes de las 7 a.m. del 21 de noviembre. Según la denuncia, el niño inicialmente le dijo a los oficiales que sacó el arma de la habitación de su madre y fue al sótano donde ella estaba lavando ropa. Dijo que estaba girando el arma alrededor de su dedo cuando se disparó.

Al niño se le permitió quedarse con la familia, y un comunicado inicial de la policía dice que el tiroteo fue causado por un niño que “jugaba” con un arma.

Pero un día después, familiares preocupados llamaron a la policía.

La tía del niño dijo que cuando recogió al niño, él recuperó un juego de llaves de la casa que contenía una llave para la caja de seguridad del arma. Cuando su tía preguntó sobre el tiroteo, el niño dijo que le apuntó con el arma a su madre y que ella le dijo que la soltara.

La tía y la hermana del niño dijeron que nunca lloró ni mostró remordimiento. También dijeron que inició sesión en la cuenta de Amazon de su madre y ordenó un auricular de realidad virtual Oculus la mañana después de su muerte. Esa misma mañana agredió físicamente a su prima de 7 años.

FAMILIARES ADVIERTEN DE ANTECEDENTES

Los familiares dijeron que el niño tiene antecedentes de comportamiento perturbador. Cuando tenía 4 años, balanceó al cachorro de la familia por la cola, dice la denuncia.

Hace seis meses, le dijo la familia a la policía, el niño llenó un globo con un líquido inflamable y le prendió fuego, provocando una explosión que quemó los muebles y la alfombra. Los familiares recordaron que cuando se le preguntó al respecto, el niño dijo que escucha a cinco personas imaginarias que le hablan.

Después de conocer estos nuevos detalles, la policía de Milwaukee volvió a entrevistar al niño. Esta vez, le dijo a los detectives que apuntó el arma a su madre con las dos manos mientras estaba en posición de disparar. Dijo que trató de dispararle a una pared para “asustarla” cuando ella caminó en frente y él le disparó, dice la denuncia.

El niño le dijo a la policía que sacó el arma de la caja fuerte esa mañana porque su madre lo despertó temprano, a las 6 a.m. en lugar de a las 6:30 a.m., y porque no lo dejó comprar algo en Amazon.