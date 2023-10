Olor fétido y cuerpos mal almacenados: investigan a funeraria por presunto mal manejo de restos humanos

DENVER, Colorado - Las autoridades en Colorado están llevando a cabo una investigación después de que se encontraron cuerpos almacenados de manera inadecuada en un edificio propiedad de una funeraria conocida por ofrecer "entierros ecológicos".

Según el comunicado de prensa del Departamento del Alguacil del condado Fremont, los agentes fueron enviados por primera vez a un edificio en Penrose, Colorado, el martes para investigar informes de un incidente sospechoso. Cuando llegaron, descubrieron que el edificio era propiedad de la Funeraria Return to Nature, con sede en Colorado Springs.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Al día siguiente, la oficina del alguacil ejecutó una orden de registro en la propiedad, junto con la Oficina del Forense del condado Fremont y el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado y encontraron restos humanos que estaban siendo almacenados de manera "inadecuada" en el lugar.

La oficina del alguacil no especificó en qué estado se encontraban los cuerpos, pero dijo que se estaba llevando a cabo una "investigación penal".

La Funeraria Return to Nature no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News. Las llamadas telefónicas realizadas durante la noche a una línea que la funeraria indica que está disponible las 24 horas del día tampoco obtuvieron respuesta y el buzón de voz estaba lleno.

En su sitio web, la funeraria afirma que su "Misión SIEMPRE ha sido el Entierro Ecológico".

"El Entierro Ecológico es una forma natural de cuidar a su ser querido con un impacto ambiental mínimo", dice el sitio web, agregando: "El Entierro Ecológico ayuda en la conservación de los recursos naturales, la reducción de las emisiones de carbono y la preservación del hábitat, SIN el uso de productos químicos de embalsamamiento, metal, plástico o elementos artificiales".

Según la ley de Colorado, los entierros ecológicos son legales, pero los restos que no son enterrados dentro de las 24 horas deben estar adecuadamente refrigerados. La funeraria parece reflejar esto en su sitio web, indicando: "En el estado de Colorado, dentro de las 24 horas, el cuerpo debe ser embalsamado o colocado en un entorno regulado de temperatura controlada, es decir, bajo refrigeración, hielo seco, etcétera...".

Los residentes cercanos informaron a The Associated Press que un olor fétido emanaba del edificio.

Aquí los escalofriantes detalles.

"Supusimos que era un animal muerto", dijo Joyce Pavetti, de 73 años, a la agencia de noticias. Dijo que vio luces de la policía rodeando el edificio el miércoles por la noche y supo que algo estaba mal.

El departamento del alguacil dijo que estaba trabajando con la Oficina de Forense del condado Fremont, la Oficina de Investigación de Colorado, el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado, el Departamento de Salud Pública de Colorado y el Buró Federal de Investigaciones para investigar el asunto.

El departamento del alguacil pidió que los familiares de sus seres queridos fallecidos que quedaron bajo el cuidado de la funeraria se pusieran en contacto con ellos por correo electrónico en 23-1941@fremontso.com o por teléfono a través de la línea de llamadas de Manejo de Emergencias de Fremont al (719)-276-7421.

"Esta es una investigación activa con recursos provenientes de varias agencias diferentes", dijo.

La oficina del alguacil dijo que no respondería a las consultas de los medios, pero que se llevaría a cabo una conferencia de prensa en la oficina del alguacil el viernes a las 10 a.m. hora local (12 p.m. ET).

Este artículo fue inicialmente publicado en inglés en NBC News. Para ver más de NBC News, haz clic aquí.