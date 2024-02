“No permitiremos que nos intimiden”: padres y abogada de modelo de ‘Only Fans’

Tras ser liberados bajo fianza, los padres de Courtney Cleeney, la modelo de "Only Fans" acusada de asesinar a su novio, comparecieron ante los medios junto con su equipo legal en una conferencia de prensa.

"Estamos orgullosos de representar no solo a CC, sino también a sus padres. Todos los abogados aquí presentes coincidimos en que el acceso a la computadora no fue ilegal, no hay indicios de que esta fuera evidencia y los padres, así como Courtney, no manipularon la evidencia de ninguna manera", expresó Dianne Carames, abogada del equipo defensor de Courtney Cleeney.

Los Cleeney se entregaron en la cárcel del condado Miami-Dade para enfrentar un cargo de acceso no autorizado a una computadora, específicamente al equipo portátil de la víctima, Christian Obumseli. La fiscalía alegó que accedieron a varios mensajes de texto entre los abogados defensores, la cliente y los padres, solicitando la clave del dispositivo.

La defensa argumentó que la computadora era compartida y fue encontrada en el apartamento de Courtney por la policía. Según Carames, la policía revisó el apartamento y guardó la evidencia que consideraron relevante.

El equipo legal de la modelo afirmó que los padres tenían la computadora desde hace un año, luego del violento crimen ocurrido el pasado 3 de abril de 2022.

"Las acusaciones del fiscal son un intento de intimidación. No permitiremos que nos intimiden", afirmó Carames.

Courtney Cleeney, de 27 años, podría enfrentar cadena perpetua si es condenada por el homicidio de Obumseli.

Aún no se ha fijado la fecha del juicio. Se espera que la próxima semana la acusada comparezca nuevamente en corte para continuar con el proceso legal.

El caso continúa desarrollándose con fuertes argumentos de ambas partes y la incertidumbre sobre el resultado final permanece.