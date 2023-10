Enfermedad que desfigura la piel podría ser endémica en Texas, según los CDC

Un parásito capaz de causar una enfermedad cutánea desfigurante puede ser endémica en Texas y estar presente en otros estados del sur, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés).

Entre 2005 y 2019, los CDC identificaron en Estados Unidos 1,222 casos positivos de Leishmania, un parásito que se transmite a través de las picaduras de hembras infectadas de flebótomos. El parásito puede causar una enfermedad llamada leishmaniasis, que generalmente provoca llagas en la piel que se desarrollan unas semanas o meses después de la picadura.

Los casos de leishmaniasis en EEUU suelen darse en personas que viajaron fuera del país a climas tropicales o subtropicales, sobre todo a Medio Oriente, Asia central, norte de África y Latinoamérica.

Sin embargo, los CDC señalaron que 86 de las muestras de Leishmania procedían de personas sin antecedentes recientes de viajes fuera de EEUU.

Los investigadores también detectaron una cepa única de Leishmania que parecía ser genéticamente distinta de los casos relacionados con viajes, lo que sugiere que se estaba extendiendo localmente en EEUU.

"No podemos decir que sea exclusiva de Texas, pero de las muestras que se enviaron a los CDC, la mayoría procedían de Texas", afirmó Vitaliano Cama, asesor principal de la División de Enfermedades Parasitarias y Paludismo de los CDC, que dirigió la investigación.

Los investigadores de los CDC presentaron los datos esta semana en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene, celebrada en Chicago.

La Dra. Mary Kamb, epidemióloga de los CDC que también participó en la investigación, afirmó que los resultados son relevantes sobre todo para los profesionales sanitarios y no sugieren un riesgo grave para la salud pública.

"Tenemos que concienciar más a los médicos, dermatólogos, infectólogos o médicos generalistas", afirmó.

Además de los casos de Texas, dijo Kamb, los CDC han recibido informes anecdóticos de leishmaniasis adquirida localmente en Florida, pero los casos aún no se han confirmado. También se han detectado casos ocasionales en Oklahoma y Arizona.

"Nuestra comprensión de la leishmaniasis adquirida en los EEUU está todavía realmente evolucionando", dijo Joshua Lieberman, director adjunto del laboratorio clínico de microbiología molecular en UW Medicine, que no participó en la investigación. "No me queda claro si la verdadera tasa de nuevas infecciones está aumentando o simplemente estamos mejorando en su detección, o ambas cosas".

La leishmania sigue siendo poco común en EEUU, añadió.

"Para el público en general, si no se viaja a zonas endémicas, el riesgo es insignificante", dijo Lieberman.

Sin embargo, tanto Lieberman como Kamb señalaron que algunos casos pueden pasar desapercibidos sin una vigilancia adecuada.

Kamb señaló que los flebótomos se encuentran en varios estados del sur, y que muchas partes de EEUU tienen temperaturas cálidas y zonas boscosas que podrían albergar poblaciones de insectos.

Pero Texas es el único estado que exige a los profesionales sanitarios que notifiquen los casos de leishmaniasis a su departamento de salud, y no existe ningún requisito nacional para notificar la enfermedad a los CDC.

"Para los estados fuera de Texas, podría ser útil considerar la notificación obligatoria de la leishmaniasis, pero no tenemos muchos datos de otros estados que sugieran que esto es un problema", dijo Kamb.

CÓMO IDENTIFICAR Y TRATAR LA LEISHMANIASIS

Lieberman explicó que casi todos los casos de leishmaniasis adquirida localmente en EEUU pertenecen a una especie llamada Leishmania mexicana, que produce lesiones cutáneas que suelen empezar como pequeños bultos indoloros y pueden convertirse en úlceras.

Las lesiones suelen desaparecer por sí solas y es posible que no requieran tratamiento, según Lieberman, aunque los médicos pueden prescribir terapias tópicas en caso necesario.

La cepa identificada en la presentación de los CDC de esta semana es una versión de Leishmania mexicana, lo que significa que los casos deberían ser relativamente leves.

Un parásito diferente, Leishmania infantum, puede causar una forma más grave de leishmaniasis que se desplaza a los órganos internos y provoca entre 20,000 y 30,000 muertes al año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.

Los flebótomos adquieren el parásito alimentándose de perros infectados, por lo que los investigadores temen que la Leishmania infantum se propague en EEUU a través de perros importados de otros países.

Lieberman dijo que el tratamiento está disponible para los casos graves, así, pero los medicamentos pueden ser difíciles para las personas a tolerar.

"La buena noticia es que el tratamiento va a ser mucho más suave para el tipo de enfermedad que estamos viendo en los EEUU, pero para los viajeros que regresan que pueden tener una enfermedad más grave u otros tipos de infecciones que van a los órganos o van a las entrañas de la nariz y la boca, que pueden requerir medicamentos tóxicos", dijo.

Aunque el riesgo de leishmaniasis en EEUU es bajo, la gente puede tomar medidas para evitar ser picada por los flebótomos, dijo Kamb.

"Son las cosas habituales que se hacen para evitar las picaduras de insectos", dijo. "Si caminas por el bosque o haces senderismo, ponte pantalones largos o camisas de manga larga y usa repelente de insectos".

Para leer la nota en inglés de NBC News, haga clic aquí.