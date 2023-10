Confirman brote de enfermedad asociada al consumo de leche cruda

CONDADO DE SALT LAKE, UTAH - Los funcionarios de salud pública de Utah están investigando un grupo de enfermedades asociadas con el consumo de leche "cruda".

Hasta la fecha, el Departamento de Salud del condado de Salt Lake ha identificado a 10 personas con campilobacteriosis, una enfermedad causada por la bacteria Campylobacter.

Ocho de las 10 personas infectadas confirmaron que habían bebido leche cruda antes de enfermar. Las autoridades sanitarias de otras zonas del estado han identificado a otras cuatro personas infectadas por haber bebido leche cruda; para un total estatal de 14 personas con campilobacteriosis.

Las 14 personas infectadas en este brote tienen edades entre 2 y 73 años. Una persona fue hospitalizada, pero ahora se recupera en casa. Se sigue investigando el origen de la leche cruda en este brote.

La campilobacteriosis es una infección bacteriana que provoca diarrea, dolor abdominal, fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. La enfermedad puede durar hasta una semana o más y puede ser grave, sobre todo en niños pequeños, embarazadas, ancianos y personas con el sistema inmunológico debilitado u otros problemas de salud.

En casos graves, las complicaciones de la campilobacteriosis pueden provocar parálisis e incluso la muerte. Las personas que hayan consumido recientemente leche cruda o productos lácteos crudos y experimenten alguno de estos síntomas deben ponerse en contacto con su proveedor de atención médica.

La leche "cruda" es la leche de vaca, cabra u oveja que no ha sido pasteurizada para eliminar las bacterias peligrosas. Esta leche cruda, sin pasteurizar, puede contener bacterias peligrosas como Campylobacter, Salmonella, Listeria y E. coli, todas ellas responsables de causar enfermedades transmitidas por los alimentos. Otros productos elaborados con leche cruda, como la nata o el queso fresco, también pueden causar enfermedades.

Las autoridades de salud pública advierten de que beber leche cruda puede ser peligroso y aconsejan a los residentes de Utah que sólo consuman productos lácteos que hayan sido pasteurizados para eliminar las bacterias dañinas.

En Utah, la leche cruda y los productos lácteos crudos sólo pueden venderse directamente de la granja al consumidor; las tiendas de comestibles en el estado sólo pueden vender productos lácteos pasteurizados. Las granjas que venden leche cruda a los consumidores deben estar autorizadas para ello por el Departamento de Agricultura y Alimentación de Utah; hay 16 minoristas de leche cruda autorizados, tres de los cuales se encuentran en el Condado de Salt Lake.

La leche cruda contaminada con bacterias patógenas no huele ni parece diferente a la que no está contaminada. El consumidor no puede saber fácilmente si el producto contiene bacterias peligrosas.

Las personas que decidan consumir leche cruda o productos lácteos crudos deben hacer lo siguiente para ayudar a disminuir la probabilidad de contraer enfermedades:

Calentar la leche cruda a 165° F por lo menos 15 segundos (y luego enfriarla) antes de consumirla.

Mantenga la leche cruda y los productos lácteos crudos refrigerados a una temperatura igual o inferior a 40° F; no deje la leche cruda a temperatura ambiental.

Desde 2009, en Utah ha habido 25 brotes documentados de infección por Campylobacter relacionados con el consumo de leche cruda. Esos brotes han dado lugar colectivamente a 295 personas que enferman.