Piloto que habría intentado apagar los motores de un avión dice que pensó que “estaba soñando”

Un piloto fuera de servicio de Alaska Airlines que presuntamente intentó apagar los motores de un avión regional en pleno vuelo el domingo le dijo a la policía después de su arresto que creía que estaba sufriendo un ataque de nervios, pensó que estaba soñando cuando tiró de las manijas de fuego en la cabina y que había experimentado recientemente con hongos psicodélicos a medida que su salud mental empeoraba, según una denuncia federal hecha pública el martes.

No quedó claro de inmediato en el documento judicial si Joseph David Emerson, de 44 años, estaba drogado con hongos cuando estaba en el avión, pero un agente del FBI escribió en una declaración jurada de causa probable que el piloto habló con la policía sobre el uso de hongos psicodélicos y "dijo que era la primera vez que consumía hongos".

Emerson, residente de Pleasant Hill, California, fue arrestado inicialmente en Oregon el domingo por la noche por cargos estatales de intento de asesinato después de que la tripulación de vuelo informara que intentó apagar los motores en un vuelo de Horizon Air desde el estado de Washington a California mientras viajaba en el asiento extra en la cabina. El avión fue desviado a Portland, donde aterrizó de manera segura con más de 80 personas a bordo.

Un cargo federal de interferir con una tripulación de vuelo hecho público el martes dice que Emerson, quien como piloto fuera de servicio estaba autorizado a viajar en el asiento plegable de la cabina, mantuvo una conversación informal con el capitán y el primer oficial cuando el avión estaba entre Astoria y Portland, antes de intentar agarrar dos manijas rojas que habrían activado el sistema de extinción de incendios de la nave y cortado el combustible a sus motores.

Después de lo que la tripulación de vuelo describió como una breve lucha, que duró sólo unos 30 segundos, Emerson abandonó la cabina, dijo el FBI.

Los asistentes de vuelo controlaron a Emerson amarrando correas en sus muñecas y lo sentaron en la parte trasera del avión, pero mientras la nave descendía, el hombre intentó agarrar la manija de una salida de emergencia, según el documento. Una azafata lo detuvo colocando sus manos sobre las de él, se informó.

The Associated Press no ha podido comunicarse con la familia de Emerson ni con otras personas que puedan hablar en su nombre. Los registros judiciales no indican si ha conseguido un abogado.

Cuando se le preguntó si Emerson tomó hongos psicodélicos justo antes del vuelo, Kevin Sonoff, portavoz de la Fiscalía Federal para el Distrito de Oregon, dijo que eso aún estaba bajo investigación.

El capitán y el primer oficial le indicaron a la policía después de que el avión aterrizó que Emerson dijo "no estoy bien" justo antes de estirar la mano para tirar de las manijas. Pudieron detenerlo antes de que bajara las manijas por completo, según la declaración jurada.

Según la declaración jurada, Emerson caminó tranquilamente hasta la parte trasera del avión después de que le ordenaron que abandonara la cabina y le dijo a una azafata: "Tienes que esposarme ahora mismo o todo se pondrá mal". Otra azafata presuntamente lo escuchó decir: "Lo arruiné todo" y "traté de matar a todos".

El hombre supuestamente preguntó a la policía si podía renunciar a su derecho a un abogado: "Estoy admitiendo lo que hice. No voy a luchar contra ningún cargo que quieran presentar contra mí, muchachos".

También supuestamente les dijo: "Tiré de ambas manijas de cierre de emergencia porque pensé que estaba soñando y solo quería despertar".

Emerson permanecería bajo custodia estatal en espera de una comparecencia inicial ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Portland, dijo la oficina del fiscal federal en un comunicado de prensa.