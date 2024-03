La prohibición de TikTok tiene un futuro incierto en el Senado

WASHINGTON – El proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja que podría prohibir TikTok enfrenta un futuro incierto en el Senado, donde hay menos urgencia para actuar y los senadores tienen diferentes teorías sobre cómo abordar las preocupaciones de seguridad nacional sobre el propietario de la aplicación con sede en China.

El senador John Cornyn, republicano por Texas, dijo que es poco probable que el Senado acepte el proyecto de ley de la Cámara Baja tal como está y pidió un proceso de enmienda abierto para realizar cambios.

"Creo que es más que probable que aceptemos su proyecto de ley, lo enmendemos y digamos que hemos encontrado algunas áreas en las que creemos que necesitan mejoras", dijo Cornyn.

"Mi preocupación es que si intentas abordar esto por su nombre, estás jugando al juego de golpear al topo, porque lo que es TikTok hoy, la próxima semana será TokTik o TicTak o lo que sea".

Añadió que el Senado no actuará tan rápido como lo hizo la Cámara Baja.

“Aquí hacemos las cosas lentamente y esto lleva tiempo”, dijo Cornyn.

El Senado necesitará 60 votos para romper el obstruccionismo y los senadores tienen una serie de preocupaciones.

Muchos dicen que la amenaza a la seguridad nacional que representa TikTok es urgente y algunos están dispuestos a apoyar el proyecto de ley de la Cámara Baja.

Otros quieren un enfoque más amplio que abarque varias aplicaciones controladas desde el extranjero en lugar de apuntar a una sola empresa. Sin embargo, a otros les preocupa que China busque tomar represalias contra Estados Unidos.

La iniciativa obligaría que la empresa china ByteDance venda TikTok o de lo contrario la red social podría ser prohibida en Estados Unidos.

El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, no se comprometió sobre si el Senado votaría sobre el proyecto de ley de la Cámara de Representantes y dijo a los periodistas el martes: "Tendré que consultar, y tengo la intención de consultar, con los presidentes de mis comités pertinentes para ver cuáles son sus Serían las vistas”.

El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Mark Warner, demócrata por Virginia, y el republicano Marco Rubio, de Florida, dijeron en una declaración conjunta el miércoles que estaban "alentados" por la votación bipartidista de la Cámara Baja, y agregaron que trabajarán juntos "para lograr que se apruebe este proyecto de ley". a través del Senado y promulgada como ley."

La senadora Maria Cantwell, demócrata por Washington, que dirige el Comité de Comercio del Senado, dijo: "No estoy segura de qué haremos todavía, tengo que hablar con mucha gente".

"El punto aquí es que tienes un dilema", dijo Cantwell.

“Se quiere libertad de expresión, pero también se quiere que Estados Unidos tenga alguna capacidad para proteger a los ciudadanos o al ejército estadounidense de actores extranjeros que podrían ser perjudiciales en lo que estarían utilizando como herramienta de comunicación. Por eso queremos brindarles una herramienta a esas personas, ya sea el Departamento de Comercio o el DOJ, para que puedan sostener esas acciones”.

El líder de la mayoría del Senado, Dick Durbin, demócrata por Illinois y presidente del Comité Judicial, reconoció que una prohibición de TikTok puede no ser políticamente beneficiosa para la reelección del presidente Joe Biden en noviembre.

La campaña de Biden se unió a TikTok el mes pasado para reunirse con los votantes "donde estén", aunque el presidente ha dicho que firmaría la legislación de prohibición si es aprobada por ambas cámaras del Congreso.

“Excluir a un gran grupo de votantes jóvenes no es la estrategia más conocida para la reelección”, dijo Durbin.

“Les encanta TikTok; Lo sé por mis propios nietos y por otras personas. Y es parte de su estilo de vida y no quieren perderlo”, añadió.

TikTok advirtió sobre "el impacto en la economía, en 7 millones de pequeñas empresas y en los 170 millones de estadounidenses que utilizan nuestro servicio", calificando el proyecto de ley como una "prohibición" que fue "obstruida" en la Cámara Baja.

Pero las preocupaciones de que China pueda acceder a los datos de los usuarios estadounidenses a través de TikTok o difundir contenido en la aplicación para influir en las opiniones de los estadounidenses han resonado en muchos miembros del Congreso.

Los partidarios del proyecto de ley descartan el término “prohibición”, diciendo que eso sólo sucedería si el propietario de TikTok con sede en China, ByteDance, se niega a vender la aplicación de redes sociales.

El proyecto de ley crearía un proceso para que el presidente considere una aplicación de redes sociales bajo el control de un adversario extranjero como una amenaza a la seguridad nacional y luego la prohibiría en las tiendas de aplicaciones de EEUU en un plazo de seis meses, a menos que la aplicación rompa sus vínculos con ese país.

El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, dijo que estaría “inclinado a apoyar” el proyecto de ley de la Cámara Baja y que las recientes sesiones informativas de seguridad parecen haber impulsado a los legisladores a restringir TikTok.

"Cuanto más sabemos, más aterrador se vuelve TikTok", dijo. “No sólo en términos de su efecto en los jóvenes, con el desafío de TikTok y todas las cosas malas que existen, sino también en la recopilación de datos y la vigilancia que están en curso. El lado oscuro de la luna es más grande de lo que pensábamos”.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, dijo que le preocupa que China pueda intentar tomar represalias contra las empresas estadounidenses.

“Soy comprensivo con lo que están tratando de lograr. Creo que mi principal preocupación es asegurarnos de que lo pensemos bien”, dijo Tillis. “Debemos tener en cuenta que algunos de los verdaderos gigantes en este espacio son empresas con sede en Estados Unidos. Y podemos pensar en las represalias de China; eso es algo que me preocupa”.

"No me preocupa demasiado el bienestar de TikTok porque creo que China está en su ADN", añadió Tillis. "Así que tal vez deberían tomar medidas ellos mismos para que nosotros no tengamos que hacerlo".

Cuando se le preguntó sobre el proyecto de ley antes de la votación de la Cámara, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, rechazó el proyecto de ley y la retórica del Congreso el miércoles, diciendo a los periodistas que Estados Unidos carece de "pruebas que demuestren que TikTok representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos" y acusando a los estadounidenses de "recurrir a Tácticas de intimidación cuando no se puede ganar en una competencia justa".

ByteDance está sujeto a la ley china que le exige entregar información si el gobierno la solicita, lo que podría incluir datos de usuarios de TikTok.

El senador Rand Paul, republicano por Kentucky, dijo que se opone enérgicamente a la prohibición de TikTok, citando preocupaciones sobre la Primera y la Quinta Enmienda.

"Nunca deja de sorprenderme hasta dónde llegarán algunos en el Congreso para obtener más autoridad y control sobre la libertad de expresión de los estadounidenses", tuiteó Paul.

Obtuvo una respuesta en X de Elon Musk: "¡Parece que hay mucho más de qué preocuparse en este proyecto de ley que quién es el propietario de TikTok!".

Paul dijo a NBC News que tiene fuertes preocupaciones constitucionales sobre el proyecto de ley.

“180 millones de estadounidenses lo utilizan; no puedes simplemente quitarte el derecho a expresarte porque no te gusta una empresa”, dijo. “La Quinta Enmienda dice que no se puede tomar la propiedad de alguien sin el debido proceso. Y un proyecto de ley dice que no se puede redactar legislación contra una persona o una empresa. Esos son argumentos bastante sólidos”.

"Se basa en una histeria de prohibir todo lo relacionado con China, lo cual creo que no es bueno", añadió.

Los senadores demócratas Chris Murphy de Connecticut y Ed Markey de Massachusetts, quienes han utilizado TikTok, dijeron que preferirían que el Congreso abordara una legislación que proteja a los niños en línea que centrarse en prohibir una plataforma de redes sociales.

"Cualquier discusión sobre TikTok debe involucrar a todas las demás empresas que se dirigen a todos estos adolescentes y causan la mayor crisis de salud mental en la historia de nuestro país", dijo Markey.

TikTok tiene “algunas cosas geniales para los niños y otras realmente terribles para los niños”, dijo Murphy. "Preferiría regular la industria de las redes sociales para proteger a los niños en lugar de prohibir una tecnología en particular".

Murphy agregó que no ha tomado una decisión sobre si apoyará el proyecto de ley de la Cámara Baja, pero dijo que está abierto a ello.

El senador John Fetterman, demócrata por Pensilvania, bromeó con los periodistas diciendo que TikTok le había hecho gastar demasiado dinero en Sephora para su hija y calificó la aplicación de “basura”.

"He gastado cientos de dólares en Drunk Elephant en Sephora por mi hija, y eso es molesto", dijo.

El senador Rick Scott, republicano por Florida, predijo que el Congreso actuaría sobre TikTok. "Creo que estará prohibido", dijo. "Es tóxico".