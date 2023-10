¿Qué pasó con Maya Millete? El esposo acusado de su asesinato rompe el silencio desde la cárcel

Por primera vez desde que fue arrestado y acusado del asesinato de su esposa, Maya, Larry Millete habla en una entrevista frente a cámara con TELEMUNDO 20 Investiga

Han pasado casi dos años desde que tres niños de Chula Vista vieron o hablaron con alguno de sus progenitores. Su madre, Maya Millete, está desaparecida y presuntamente muerta. Su padre, Larry Millete se encuentra tras las rejas, y enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por la desaparición. Él se declaró no culpable.

Larry ha mantenido el silencio desde su arresto en octubre del 2021, y no ha cooperado con la policía o fiscales. A raíz de su silencio, surgen las siguientes interrogantes:

¿Dónde está Maya?

¿Si fue asesinada, cómo y cuándo sucedió?

¿Podrá la fiscalía convencer a un jurado que un padre suburbano de tres, sin historial criminal, logró desaparecer a su esposa sin dejar rastro?

Nueves meses después de la desaparición de Maya, y poco tiempo después del arresto de Larry, la reportera investigativa Alexis Rivas solicitó una entrevista con Larry. No hubo respuesta a la solicitud. Pero luego de que un juez de la Corte Superior del Condado de San Diego dictaminara que Larry enfrentaría un juicio por asesinato, un nuevo intento para platicar con Larry resultó exitoso.

Estableciendo las reglas de la entrevista

A lo largo de cuatro visitas, las cuales incluyeron dos entrevistas en cámara, Larry Millete rompió su silencio ante Telemundo 20 Investiga. Las entrevistas se realizaron en contra de los deseos de la abogada defensora Bonita Martínez.

La reportera investigativa de Telemundo 20, Alexis Rivas, entrevistó a Larry Millete en la cárcel de Vista a principios de septiembre.

Durante las primeras dos visitas, nuestro equipo estableció las reglas para las entrevistas. Larry acordó que ninguna pregunta estaría fuera de los límites.

Ni siquiera quiero decir nada. Pero las acusaciones son indignantes. Larry Millete

Los términos de Larry fueron particulares. Nos comentó que no quería que sus hijos vieran a su padre en un uniforme de la cárcel. El también creía que los fiscales podrían utilizar el video de sus expresiones faciales y lenguaje corporal en su contra durante el juicio. Por lo que accedimos a mostrar solamente porciones de la cara y cuerpo de Larry.

Para nuestra entrevista, Larry acordó que ninguna pregunta estaría fuera de los límites, pero pidió que solo se mostraran partes de su cara.

La primera entrevista se realizó en el área de visitas, con un vidrio grueso de por medio. Larry y Alexis se comunicaron a través de un teléfono fijo. La segunda entrevista ocurrió en una sala de reuniones con solo espacio libre entre Larry y el equipo de Telemundo 20 Investiga.

El Departamento del Alguacil de San Diego grabó todas las entrevistas y registró las visitas, lo cual es protocolo para visitas públicas a reos.

¿Lo hiciste tú?

Durante las sesiones, Larry nos dijo, la policía lo tiene todo mal.

“Yo sé que no he hecho nada”, dijo Larry.

Alexis: “No vengo con prejuicios, pero sí pienso que una persona común tendría que creer en circunstancias extraordinarias para creer en ti. ¿Por qué deberíamos?"

Larry: “Porque es [la] verdad, y no sé”

Alexis: “¿Pasó algo en un momento acalorado?"

Larry: “Sin comentarios”

Al inicio, Larry utilizó mucho la frase “sin comentarios”, y dijo que no quería arriesgar su defensa durante el juicio.

Larry: "Ni siquiera quiero decir nada. Pero las acusaciones son indignantes".

Alexis: “¿Porque dirías que son atroces?”

Larry: “Repito, no quiero entrar en detalles, porque mis palabras pueden ser distorsionadas".

Alexis: “¿Cuál fue la última interacción que tuviste con Maya antes de que desapareciera?”

Larry: “Um, simplemente no quiero comentar al respecto".

Una foto sin fecha de Larry y Maya Millete.

Alexis: “¿En dónde crees que se encuentra Maya ahora?”

Larry: "Um, sin comentarios. Es que, tengo especulaciones, pero eso saldrá durante el juicio".

Alexis: "Yo sé que me lo has dicho. Piensas que Maya sigue con vida. ¿Aún piensas que eso es verdad?"

Larry: "Sí señora. Pero el tipo de hombre que espera lo mejor, y se prepara para lo [peor]".

Alexis: “Algo en lo que sigo pensando es que, si Maya sigue con vida, ¿Cómo logró salir de tu casa sin ser vista? Tenemos el video de seguridad de la última vez que Maya fue vista regresando a casa esa tarde. ¿Cómo es posible que se pudo haber ido de la casa sin algún video o evidencia de que alguien la haya visto?

Larry: "Eso saldrá durante el juicio. Existen maneras, pero uno no quiere divulgar esa información porque la fiscalía puede usarla".

Alexis: "Aunque no puedas explicar cómo es posible que se fuera de la casa, si ella sigue con vida, ¿cómo explicas que no haya transacciones financieras, actividad telefónica o evidencia de vida?"

Larry: "Repito, eso saldrá durante el juicio. Como sabrás, existe especulación que la defensa tiene, así que dejaré que eso salga durante el juicio".

Tras la desaparición de Maya

A las 5:59 a.m. del 8 de enero del 2021, video de vigilancia de un vecino de los Millete, captó la camioneta Lexus tipo SUV de la familia Millete, saliendo hacia la calle, y luego retrocediendo hacia la cochera. Los fiscales dicen que esto ocurrió alrededor de 6 horas después de la última vez que Maya utilizó su teléfono celular.

Cuarenta y cinco minutos después, mientras salía el sol, el video captó la camioneta partiendo con Larry y su hijo menor al interior. La camioneta regresó a la casa 12 horas después, pasadas las 6 p.m.

Alexis: ¿A dónde fuiste por 12 horas con tu teléfono celular apagado el día después de la desaparición de Maya?

Larry: “Una vez más, prefiero no contestar esa pregunta”.

Durante la audiencia preliminar, un detective testificó que Larry le dijo que había llevado su hijo a Torrey Pines. Pero salvavidas le dijeron a la policía que no recordaban haber visto a Larry o a su hijo ese día. Y las cámaras de seguridad no captaron a la camioneta.

Investigadores dicen que ellos descargaron los datos electrónicos de la computadora en la camioneta. Aunque no grabó la ubicación del vehículo durante el día, detectives dicen que alguien escribió la dirección de la casa de los Millete en el sistema de navegación a las 3:29 p.m. Eso fue dos horas y media antes de que Larry y su hijo regresaran a casa, lo que sugiere que pudieron haber viajado desde un lugar significativamente más lejano que Torrey Pines.

Alexis: "¿Si no fuiste ahí, a donde fuiste?"

Larry: "No es verdad. Ya expliqué a donde fuimos yo y mi hijo. Y también las razones. Es ridículo que ellos intenten argumentar eso"

Alexis: "¿Entonces por qué apagaste tu teléfono? Algo que, según detectives, raramente hacías".

Larry: "No. No. Créeme, eso saldrá durante el juicio. No es, no es esa la razón".

No tomó mucho tiempo para que la familia de Maya notara que había desaparecido. Durante la audiencia preliminar, sus hermanos testificaron que Larry actuó como si no hubiera un problema, así que ellos fueron los primeros en llamar a la policía.

Alexis: "¿Por qué no estabas asustado ese fin de semana?”

Larry: “Repito, um, la gente sobrelleva, sabes, la gente reacciona y afronta de diferentes maneras. Es impactante. Es como un choque al sistema. Y algunas personas se enloquecen, algunos se mantienen con calma. Yo solo trato de, repito, mantener la compostura y pensar bien las cosas. Y estoy pensando más en mis hijos. Oye, no los quiero ver afectados, asustados. Tal vez si yo no me asusto, tampoco ellos se asustarían. ¿Me entiendes?”

Esta imagen, de octubre del 2021, muestra a familiares y amigos de Maya, y a miembros de la comunidad buscándola.

En enero del 2021, pareciera que Chula Vista se paralizó. Todos intentaban encontrar a Maya. Y no tomó mucho tiempo para que la gente notara que alguien no formaba parte de los eventos públicos de búsqueda.

Alexis: “Tenemos un enorme archivo de videos que muestran a cientos de personas buscando a tu esposa cada fin de semana en senderos y campos abiertos. Por un momento, se sentía como si todo San Diego buscaba a Maya. Pero tu no. ¿Dónde estabas?"

Larry: “Créeme. Um, la razón principal por la que no estuve fue porque estaba recibiendo amenazas de muerte casi instantáneamente. Después de, tú sabes, la situación, estábamos haciendo lo nuestro, pero fuera de la atención pública. Entonces, repito, no quiero contestar esa pregunta".

Alexis: "Si fuera mi novio que desapareció, yo perdería la cabeza y estuviera buscándolo desesperadamente. ¿Por qué no siento lo mismo de ti?"

Larry: "Yo un poco … derramé lágrimas en privado, ¿me entiendes? Una vez más, no quería decir eso porque no quiero avergonzar o humillar a nuestros hijos porque estas cosas permanecen allá afuera y como sabes, para lastimar a alguien ellos suelen utilizar tus debilidades en tu contra… Así que solamente porque no estoy llorando en público o en cámara, no significa que no soy humano y que no tengo sentimientos, ¿me entiendes?".

Documentos destruidos en el patio trasero

Abogados fiscales dicen que la cámara de seguridad de un vecino grabó a Larry quemando documentos en su patio trasero.

Cuatro meses después de la desaparición de Maya, un incendio grande en el patio trasero de Millete llamó la atención de un vecino. James Rhoades, abogado de la fiscalía, testificó sobre lo que ese vecino presenció.

"Eran aproximadamente las 8 p.m. y ella sintió un estruendo en las ventanas, así que procedió a salir a su patio trasero y pudo ver un incendio grande… con un hombre parado al lado de un fogón quien ella creía que era Larry Millete, y describió el incendio como algo para quemar cosas y no de forma recreativa", dijo Rhoades en el estrado.

¿Qué más evidencia puedo quemar? Luego que habían estado, eso fue después de la tercera búsqueda, segunda, o tercera, realizaron una cuarta, como otra búsqueda extensa. Larry Millete

La policía dice que ellos después recuperaron una tarjeta de crédito quemada y algunos papeles. En la audiencia, Rhoades sugirió que Larry pudo haber intentado quemar las pertenencias de Maya. Pero en nuestra entrevista, Larry nos contó una historia distinta.

“Señora. Eso es práctica habitual. Si le preguntas a mi vecino de al lado y mis otros vecinos. Yo he estado haciendo eso desde el 2013”, comentó Larry.

Larry nos dijo que la familia quemaba correo no deseado frecuentemente. No solo eso, él también dice que el incendio ocurrió mucho después de que la policía cateara la residencia Millete en múltiples ocasiones.

“Esa no era la tarjeta de Maya,” Larry nos dijo. “Esa era una de esas, ya sabes, tarjetas de crédito de propaganda…. ¿Qué más evidencia puedo quemar? Luego que habían estado, eso fue después de la tercera búsqueda, segunda, o tercera, realizaron una cuarta, como otra búsqueda extensa.

Pero en retrospectiva, Larry reconoce que sus acciones tras la desaparición de Maya pudieron levantar sospechas.

Alexis: “¿Qué harías diferente?"

Larry: “Tal vez debí haber estado más involucrado. Pero igual, fue un momento impactante y surrealista. Pensaba, tal vez todo está bien y estoy reaccionando de manera exagerada.”

Un matrimonio complicado

La evidencia de la fiscalía en contra de Larry no se limita a lo que pasó después de la desaparición de Maya. De hecho, presentaron aún más material de los meses previos a su desaparición.

Alexis: "¿Qué amabas de Maya?"

Larry: “Oh. Ella es bondadosa. Hermosa. Muy inteligente. Ella ha sido mi mejor amiga desde que teníamos 15 años. Y nos llevamos bien, por más de 20 años. La amé y la amo todavía".

Larry y Maya fueron novios de preparatoria y se casaron cuando ella tenía 18 años. Él dice que todavía mantiene la esperanza de que Maya regrese a casa.

"Estoy dispuesto a hacer lo que sea para hacerla feliz y si toma 5, 10, 15 años, yo esperaría", nos dijo Larry.

Pero en corte, familia y amigos testificaron que el matrimonio de los Millete estaba en la cuerda floja, incluyendo el hermano de Maya, Jay-R Tabalanza.

"Ella ya no quería nada que ver con él", dijo Tabalanza.

De hecho, Maya y Larry se separaron varias semanas antes de que ella desapareciera. La esposa de Jay-R, Genesis Tabalanza, testificó que Maya le dijo que Larry era propenso a estallar violentamente

"Ella dijo que Larry le pegaba a la pared con los puños cuando se enojaba", expresó Genesis Tabalanza.

Una compañera de trabajo de Maya, Kristeen Timmers, dijo que Maya le reveló algo ominoso.

"Entre lágrimas me dijo, ‘Temo que Larry lastime a mis hijos para lastimarme a mí'", testificó Timmers.

La audiencia no solo reveló pleitos maritales. También expuso algo que Maya mantuvo en secreto hasta de su familia cercana. El investigador de la fiscalía, Matthew Grindley, testificó que Maya tuvo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo en los meses previos a su desaparición.

Traicionado. Repito, Maya es mi mejor amiga, y al ver eso, me sentí traicionado. No lo podía creer Larry Millete

"Primero noté que, desde el 19 de septiembre del 2020 hasta el 7 de enero del 2021, Maya se comunicó con [Jamey] casi diariamente", dijo Grindley. "Con base a los mensajes, la comunicación era de índole sexual. También era muy emotiva".

Y meses antes de su desaparición, secretamente ella grabó un argumento que tuvo con Larry, sugiriendo que él sabía de la infidelidad.

Maya: “¿Eso es suficiente para que desees mi muerte todo el tiempo?”

Larry: "Oh, eso es suficiente, tú sabes que, gradualmente tuviste un amante desde diciembre. Y te le acercaste desde que lo contrataron, porque es guapo y todo eso. Y probablemente tú fuiste quien lo contrató".

Maya: "Todos los días haces esto. Todos los días haces esto".

Larry: "Siempre dices que fue algo del momento, pero no, fue gradual. Ustedes…él ya iba tras de ti, él estaba tras de ti"

Investigadores testificaron que Jamey y Maya terminaron su relación antes de que ella desapareciera, pero permanecieron cercanos.

Abogados fiscales dicen que este es el último video de Maya Millete, grabado en una cámara de seguridad el 7 de enero del 2021.

Detectives dicen que la cámara de seguridad de los Millete grabó el último video que se conoce de Maya, durante la tarde del jueves 7 de enero del 2021, luego de que regresara de un lavado de autos. Esto era en anticipación a un viaje familiar a Big Bear para el cumpleaños de la hija de la familia. Esa misma tarde, Maya llamó a dos despachos de abogados que toman casos de divorcio. Durante una de esas llamadas, Maya platicó con Desteny Johnson, quien recibe llamadas en el despacho Broaden Law.

"Para mí ella estaba muy emocionada", testificó Johnson. "Ella tenía muchas ganas del viaje con sus hijos y no pudo ir".

Alexis: “¿Cuándo fue la primera vez que te enteraste [del divorcio]?”

Larry: “La preliminar”.

Alexis: “¿Cómo te sentiste al enterarte?”

Larry: “Traicionado. Repito, Maya es mi mejor amiga, y al ver eso, me sentí traicionado. No lo podía creer”.

Pero mensajes de texto entre Larry y su jefe que se mostraron durante la audiencia preliminar, sugieren que el acusado no estaba completamente a ciegas. Dos días antes de la desaparición de Maya, Larry envió el mensaje: "Me está pidiendo un divorcio otra vez". Y luego el 7 de enero, Larry escribió: “Estoy a punto de perder la cabeza". Y la abogada de la fiscalía, Christy Bowles, dice que fue justo eso lo que ocurrió.

"Nunca se iban a divorciar y él se aseguró de eso", dijo Bowles.

La hermana de Maya, Maricris Drouaillet, testificó que Maya expresó estar nerviosa sobre la decisión de separarse del padre de sus hijos.

"Ella dijo ‘prepárate, voy a solicitar el divorcio, y se va a poner feo'", testificó Maricris.

Alexis: "Escuchamos días de testimonios de sus amigos y familiares, quienes dicen que este era un matrimonio tumultuoso. Peleaban mucho. Se habían separado desde hace un tiempo. La infidelidad de Maya. ¿Por qué no dejaste que se fuera?"

Larry: "Es que, ya sabes. No quiero…. el matrimonio es sagrado. Y tú sabes estoy tratando de mantener a mi familia junta".

Los hechiceros

Larry recurrió a la brujería como último esfuerzo para bloquear el divorcio, según los fiscales. Ellos dicen que el lenguaje específico en las peticiones de Larry hacia hechiceros en línea, fue de lo más "contundente" y "evidencia de un estado de ánimo, que jamás hayan visto".

Al inicio, las solicitudes de hechizos hechos por Larry se enfocaban en reavivar su matrimonio. Los fiscales las presentaron como evidencia. Una de septiembre del 2020 decía: "Por favor ayúdame. Quiero que se enamore enloquecidamente de mí otra vez".

Un día estaba en la computadora y dije, oye, hay un hechizo para el amor, hechizos de amor, así que, ya sabes, lo intenté, ya sabes, soy… yo creí en eso Larry Millete

Para finales de diciembre, las solicitudes se volvieron oscuras.

La noche antes de que Maya desapareciera, fiscales dijeron que Larry escribió este mensaje a un hechicero: "¿Cuánto costaría por un hechizo que haga que mi esposa ya no quiera divorciarme?".

La mañana después, a las 9:00 a.m., Larry se comunicó con otro hechicero, escribiendo: "El divorcio ocurrirá, aunque yo lo quiera o no".

Seis horas después, a las 3:00 p.m. el día que Maya desapareció, Larry le escribió a otro hechicero: "Estoy temblando por dentro listo para estallar".

Alexis: "Tenemos que hablar de hechiceros".

Larry: “Sí señora"

Alexis: “Gastaste más de mil dólares en hechizos en los meses previos a la desaparición de tu esposa. Y aumentaron no solo en número, pero también en las peticiones de actos de violencia. Especialmente en los días antes de lo que pasó. ¿Por qué le pedirías a un hechicero que lastime a tu esposa?”

Larry: “No señora, preferiría no comentar. Uh, no es completamente verdadero".

Alexis: “¿Cómo es que llegaste a buscar la brujería? ¿Porque recurriste a la brujería?"

Larry: "Inicialmente era que, um, navegaba el internet, intentando cualquier opción para intentar salvar mi matrimonio y pues, compré libros. Lenguajes de amor. Uh, incluso fui a terapia, fui con un pastor. Um, y luego, un día estaba en la computadora y dije, 'oye, hay un hechizo para el amor, hechizos de amor', así que, ya sabes, lo intenté, ya sabes, soy…yo creí en eso, ya sabes, como, 'okay tal vez lo intentaré' y fue entonces cuando, ya sabes, más o menos inició, pero fue más que nada un mecanismo de supervivencia".

En corte, fiscales señalaron un cambio significativo en las solicitudes de hechizos de Larry.

Dos días después de que Maya desapareciera y el día después de que Larry se fuera de la casa por 12 horas, él le pregunto a un hechicero: "¿Puedes remover o dejar de embrujar a mi esposa? En cambio, embruja a Jamey".

Alexis: "¿Puedes ver cómo se percibe eso?"

Larry: "Sí, entiendo. Pero igual, um, yo tengo mis razones de, ya sabes, hacer eso, ya sabes, hay emociones encontradas. Y, uh repito saldrán durante el juicio".

Una familia destrozada

La familia Millete

La cárcel ha sido el hogar de Larry por casi dos años.

“Es fácil enloquecer aquí,” Larry nos dijo.

Larry: "No soy solo yo aquí. En realidad, son nuestros hijos, nuestra familia, nuestros parientes".

Alexis: “¿Cuál es tu relación con la familia de Maya?”

Larry: “Ahorita están distanciados”.

Quizás nadie esté más distanciado que la hermana de Maya, Maricris. Ella se convirtió en la cara de la campaña mediática de la familia para encontrar a Maya.

“Hay buenos y malos momentos", comentó Maricris a reporteros un mes después de la desaparición. "Se separan, o ya sabes, tienen argumentos y tratan de reconciliarse por el bien de los niños".

Inicialmente, ella les dijo a reporteros que la relación de Maya y Larry no era perfecta, pero que, aun así, no se podía imaginar que él tuviera algo que ver con la desaparición de su hermana. Eso cambió luego del arresto de Larry. Y en corte, ella testificó sobre las escalofriantes palabras de Maya.

"Ella dijo, si algo me pasa a mí, va a ser Larry", dijo Maricris en corte.

"Si te diste cuenta, yo estuve muy sorprendido", Larry nos comentó. "Pero Maricris estuvo muy vacilante. Para siquiera decirlo, ella pausó y yo supe que pausaba porque ya sabes enfrentaba una difícil decisión de tal vez hacer una declaración falsa ya sabes, cometer perjurio".

Maricris no estaba sola. La cuñada de Maya, Genesis Tabalanza, también evocó las palabras de Maricris en el estrado.

"Me dijo, deja de contestar las llamadas de Larry porque cualquier cosa que tú le digas podría ser usada en mi contra", dijo Tabalanza. “Ya basta, voy a solicitar el divorcio. Y si algo me pasa, sería Larry".

Genesis Tabalanza testifica durante la audiencia preliminar en enero del 2023.

Larry: "Pienso, ya sabes, muchos [de estos] testimonios están forzados".

Alexis: "¿Por qué forzarían un testimonio? ¿Por qué mentirían?"

Larry: "Porque ellos ya, básicamente, piensan en sus mentes, están convencidos que yo tuve algo que ver con la desaparición de Maya o por estar desaparecida".

Larry: "Pienso en el día que todos se sientan juntos. Y piensan en maneras de oye… todos decimos esto, y estamos confabulados. Ya sabes, tal vez lo culpamos de esto o lo culpamos de aquello porque yo sé que yo no he hecho nada…. si obtienes que bastantes personas digan algo sobre ti, ellos pueden convencer a un jurado o un juez para que ya sabes, te encarcelen por el resto de tu vida".

Alexis: "Es por eso que el perjurio es un crimen. Es un crimen serio".

Telemundo 20 Investiga se comunicó con Maricris para ofrecerle a ella y a su familia la oportunidad de responder. Nos envió este comunicado.

"Defiendo lo que testifiqué en corte. Juan 8:32 'Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres'. Mis padres, mis hermanos y yo solo queremos que Maya regrese a casa. Por favor continúen apoyando nuestros esfuerzos para encontrar a Maya. Además, le queremos dar las gracias a la comunidad por el amor y el apoyo que nos han mostrado y continúan dándonos. Verdaderamente los apreciamos a todos. ¡Dios los bendiga!"

También hablamos con Genesis Tabalanza por teléfono para obtener su reacción. Nos dijo que quería hablar con el abogado fiscal antes de responder.

Los tres hijos de Maya y Larry han estado bajo el cuidado de los padres del acusado desde su arresto. Un juicio de custodia sigue pendiente para determinar si permanecen con sus abuelos, o se mudan con Maricris, quien quiere la custodia.

Cada vez que nos reunimos con Larry, habló extensamente sobre lo tanto que extraña sus hijos. Pero también notamos que raramente mencionó el nombre de Maya.

"Porque yo nunca la llamé por ese nombre", dijo Larry. "Yo la llamaba Mahal, lo que significa, ya sabes, mi amor. Solo la gente especial en nuestras vidas, como su padre, su madre, hermanos, toda una familia. Mi madre, mi padre, mi hermano, algunos de mis parientes, solo la llamaban Maya".

Larry nunca utilizó el nombre “Mahal” durante ninguna de nuestras entrevistas o visitas presenciales, con la excepción de su respuesta a nuestra pregunta de por qué solo se referenciaba a Maya como "esposa" o "ella".

El juicio de homicidio por venir

Larry Millete durante una audiencia en corte en el 2022.

Tan pronto como este enero, 12 miembros de un jurado del Condado de San Diego tendrán que decidir si Larry es culpable de asesinato en el primer grado.

Alexis: “¿Vas a testificar en tu propia defensa?”

Larry: "Si me lo aconsejan, ni siquiera sé si eso es aconsejable, pero me guío por um, ya sabes, los consejos de los abogados porque ellos son los profesionales".

Larry también enfrenta un cargo de delito grave por posesión ilícita de un arma de fuego. De ser hallado culpable de todos los cargos, pasaría desde 25 años a vida en prisión.

Alexis: "¿Aceptarías un acuerdo con la fiscalía?"

Larry: "No sé si han ofrecido alguno. A estas alturas, lo que me permita regresar con mi familia, ya sabes, para poder cuidar a mis hijos otra vez. Ya sabes, ¿cuál es la ruta más rápida para que yo regrese a cuidar de nuestra familia?"

Alexis: "¿Aunque eso implique declararte culpable?"

Larry: "¿Culpable de qué?”

Alexis: "De homicidio en el primer grado".

Larry: "Es que, eso, para mí, es asombroso. Es como falsificar. Ser coaccionado, o falsificar una confesión, ya sabes, como admitir culpabilidad falsamente".

El lunes 2 de octubre, Bonita Martínez comentó a Telemundo 20 que ya no desea representar a Larry Millete. La próxima semana, un juez determinará los próximos pasos. Martínez dijo que principalmente por motivos de dinero se terminó la relación de abogado y cliente. Durante una audiencia en julio, Larry le dijo al juez que se le había agotado el dinero para pagar por su defensa.

Un juez aprobó recientemente la venta de la casa de los Millete en Chula Vista, valuada en $1.3 millones, pero hasta la fecha, no se ha puesto en venta.

Larry Millete estuvo esposado de las manos y pies durante nuestra entrevista en septiembre.

"Estar aquí te afecta mucho, mentalmente más que nada", nos dijo Larry. "Es difícil, estar aislado".

Larry se encuentra bajo lo que se conoce como separación administrativa, lo que significa que no se encuentra con el resto de la población penitenciaria. Oficiales nos dicen que esto es protocolo con reos de alto perfil, por su seguridad.

La parte mas difícil, dice Larry, es no tener teléfono o privilegios de visitas por video.

"Ya me debí de haber acostumbrado, pero es el mecanismo de supervivencia principal de los reos aquí", dijo Larry.

Larry perdió esos privilegios cuando un juez le prohibió comunicarse con sus hijos alrededor de un mes después de su arresto. El juez dijo que las conversaciones entre Larry y sus hijos eran impropias. Por ejemplo, abogados fiscales dicen que Larry les pidió a dos de sus hijos ver una película violenta clasificada R, para que supuestamente entendieran lo que su padre sufría bajo custodia.

Hace un año, un juez le otorgó a Larry el permiso de comunicarse con sus hijos a través de cartas escritas a mano, las cuales son revisadas por un guardián de la corte antes de ser enviadas.

"Ha sido demasiado largo y es bastante, es muy frustrante y desgarrador", dijo Maricris.

Durante su audiencia preliminar de 10 días, Larry Millete no mostró muchas emociones.

Durante una audiencia preliminar llena de testimonios incriminatorios y a veces provocativos, Larry raramente mostró alguna emoción. No ayudó que una mascarilla y audífonos cubrían la mayor parte de su cara.

Alexis: "Creo que existe una percepción de ti, que eres frío, eres estoico, y bastante indiferente. ¿Qué pasaba por tu mente cuando estabas ahí sentado escuchando a la gente y la policía caracterizándote como un asesino?"

Larry: "Así fue como me entrenaron. Ahora, ya sabes, en el servicio, tenemos esta, um, cosa llamada la Junta de Revisión Disciplinaria. Y básicamente te enseñan a que estés atento. Con la mirada fija a mil yardas, te paras quieto durante los procedimientos profesionales… Es difícil mantener la compostura y el profesionalismo, especialmente bajo estas circunstancias pero, um, hubo veces que ya sabes, derramé un poco de lágrimas pero me moví…tampoco quería, ya sabes, que mi hijos se avergüencen o sean humillados con un video de su padre siendo débil".

La casa en la que crecieron sus hijos, y donde los abogados fiscales dicen que asesinó a su esposa, pronto estará a la venta. Los ingresos serán divididos por un conservador designado por la corte.

Alexis: "Mucha de la gente atenta a este caso cree sin duda que asesinaste a tu esposa".

Larry: “Es desalentador que la gente piense eso porque jamás, jamás, la narrativa se estableció hace mucho tiempo. Incluso desde el primer día”.

Los apuntes de Larry Millete desde la cárcel para Telemundo 20 Investiga

Larry se presentó a nuestra primera entrevista con múltiples páginas de apuntes. Dijo que no pudo dormir toda la noche anterior y pasó todas las horas escribiéndolas. Él permitió que tomáramos fotos de ellas para compartir sus pensamientos con el público.

Mientras que Larry lleva una cuenta regresiva de los días en camino a su juicio, la familia de Maya cuenta las preguntas aún sin respuestas. Como, ¿qué pasó verdaderamente al interior de la residencia Millete durante la noche del 7 de enero del 2021? Y a más de 2 años y medio después, ¿por qué nadie puede localizar a Maya?