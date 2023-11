EEUU: los republicanos de la Cámara Baja buscan una estrategia para evitar un cierre de gobierno

WASHINGTON – El gobierno federal se queda sin dinero en menos de dos semanas, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y su equipo de liderazgo aún tienen que decidir una estrategia para evitar un cierre.

Johnson, republicano por Luisiana, y su equipo se reunieron el lunes por la noche para revisar sus opciones para mantener abierto el gobierno después de la fecha límite del 17 de noviembre.

“Todo está sobre la mesa. Simplemente estamos evaluando los méritos de cada enfoque”, dijo el representante conservador Byron Donalds, republicano por Florida, al salir de la reunión, y agregó que la Conferencia Republicana en pleno de la Cámara discutirá sus opciones en una reunión a puertas cerradas el martes por la mañana.

Johnson dijo la semana pasada que su preferencia es aprobar una resolución continua hasta el 15 de enero, lo que mantendría las luces del gobierno encendidas durante las vacaciones y daría a la Cámara y al Senado más tiempo para aprobar y negociar los 12 proyectos de ley de asignaciones.

Pero durante la reunión privada del lunes, los líderes republicanos también discutieron una idea, favorecida por los conservadores, que exige medidas de financiación provisionales escalonadas y a corto plazo. Según la última propuesta, los republicanos incluirían de tres a cuatro proyectos de ley de asignaciones en una resolución continua, o CR, hasta el 7 de diciembre y colocarían el resto de los proyectos de ley de gastos en una resolución separada hasta el 19 de enero.

“Estoy abierto a casi cualquier idea en este momento. Pero me gusta porque nos ayuda a centrarnos en un cronograma para realizar nuestro trabajo”, dijo Donalds. “Al igual que en la escuela o en el mundo empresarial, tienes un horario para realizar tu trabajo. Y nunca he visto nada parecido a un Congreso en el que no existan cronogramas para realizar el trabajo”.

La idea, propuesta por primera vez por el representante Andy Harris, republicano por Maryland, miembro del Freedom Caucus de extrema derecha, ha sido discutida en el Capitolio (y criticada en las redes sociales) como una RC “escalonada”. Johnson utilizó el término en su primera conferencia de prensa la semana pasada.

Pero en la reunión del lunes por la noche, los líderes republicanos advirtieron a sus colegas que dejaran de usar esa frase porque resulta confusa para el público, dijeron los asistentes.

Independientemente de cómo lo llamen, los conservadores dicen que les gusta el enfoque. El concepto general sería mantener la presión sobre el Senado para que apruebe proyectos de ley de asignaciones individuales y al mismo tiempo dar a los republicanos de línea dura en la Cámara, que normalmente se resisten a las medidas provisionales de financiación, incentivos para votar por ellas.

“Creo que veremos proyectos de ley de financiación a muy corto plazo, si los necesitamos, para dar un poco de tiempo para negociar con el Senado”, dijo el representante Bob Good, republicano por Virginia, otro miembro del Freedom Caucus. "Creo que veremos los detalles específicos de esto, si es necesario, durante las próximas dos semanas".

Johnson, que está disfrutando de un período de luna de miel, ha presentado previamente un proyecto de ley a corto plazo hasta enero (o abril, dependiendo de lo que prefieran sus miembros) e incluso los ultraconservadores dijeron que están dispuestos a darle espacio para implementarlo. Pero los detalles de tal proyecto de ley aún no se han definido.

El personal de los principales asignadores del Congreso (las “cuatro esquinas”) se reunirán el lunes por la noche para discutir un camino a seguir, y se esperan más discusiones a lo largo de la semana, dijo un asistente del Congreso.