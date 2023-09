“¡Estoy destrozada!”: abuela llora el asesinato de su nieto que llegó de México a EEUU para ayudarla

WEST VALLEY, Utah - La familia del joven asesinado en West Valley, Brayan Torres, rompió el silencio y habló en exclusiva para TELEMUNDO UTAH, mientras las autoridades siguen en la búsqueda de su presunto asesino.

Su abuela, Rocío Torres Hernández, dijo que el crimen es una injusticia muy dolorosa, que el joven no tenía enemigos, y esperaba que regresara a México el próximo año.

Brayan Torres fue asesinado el pasado viernes frente a una vivienda cerca de la 2800 West y 2700 South.

Torres nació en Utah, pero a los 8 meses su familia se lo llevó a México, al estado de Puebla. Habría venido de visita a Utah varias veces durante su vida, pero este año, el 2 de enero, decidió quedarse por un tiempo para reunir dinero y ayudar a su abuela, quien está en México.

“Porque dice que yo estaba mala, y que aquí se gasta mucho dinero para mi diálisis. Me dijo: 'Mamá me voy'. Pero yo no quería que se fuera porque era como un hijo”, dijo Torres Hernández.

El joven consiguió empleo en un supermercado Sam's Club, un trabajo temporal que lo ayudaría a regresar el próximo año a México sin los bolsillos vacíos.

“Él me llamó y me dijo: 'Mamá, de aquí a un año ya estoy contigo'. Y yo le dije: 'Mijito, échale ganas, porque quiero que seas alguien en la vida'”, agregó la abuela.

Según sus familiares, Torres era trabajador, hogareño y simpático, y creen que eso hace su muerte aún más dolorosa.

La abuela pide justicia: “Que hagan justicia, porque mi nieto tenía mucha vida por delante, y no es justo, porque él no era callejero, incluso lo llevaban y buscaban de su trabajo porque él no sabía ni cómo andar”.

Las autoridades aún buscan a Esteban Gálvez, de 19 años, por ser persona de interés en el asesinato de Torres. Gálvez tiene cabello oscuro, mide 5’ 8 de altura y pesa 150 libras.

El cuerpo del joven ya está en trámite para ser enviado a México.

“Yo quiero que lo agarren (al autor del crimen). Mi hijo no ha llegado, quién sabe cuándo lo vuelva a ver. Nunca pensé que lo iban a traer así, yo siempre lo esperaba”, dijo su abuela.