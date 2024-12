“Pude ver su mano”: salva a su hermano sepultado tras avalancha de nieve

LOGAN, UTAH - Un viaje a Utah para disfrutar de la nieve casi terminó en tragedia el martes cuando una avalancha golpeó a un conductor de motonieve en una ladera rural, pero su hermano menor corrió a ayudarlo y lo salvó.

“Pude ver su mano, sus guantes, como asomando, saludando”, dijo Braeden Hansen el miércoles, un día después de que la avalancha sepultara a Hunter Hansen, su hermano, en Franklin Basin, cerca de la frontera con Idaho.

“Pero cuando llegué a él, estaba a unos 2 pies, su cabeza estaba a unos 2 pies bajo la nieve”, dijo Braeden.

La avalancha ocurrió a unos 8,400 pies de altura, según el Centro de Avalanchas de Utah. El área donde ocurrió tenía una “capa débil persistente”, dijo en un aviso del evento.

Los hermanos estaban disfrutando de la nieve en algunos prados en Logan Canyon. Estaban subiendo a un prado más alto cuando la avalancha descendió por la ladera. "Vi la nieve ondular y supe que era una avalancha", dijo Braeden, que iba delante de su hermano.

"Me di la vuelta para ver cómo el alud golpeaba a Hunter y lo vi caer y enterrarse, y luego lo perdí de vista", dijo.

Braeden activó una baliza que mostraba dónde estaba su hermano. Encontró a Hunter a unos 500 pies de donde lo había visto por última vez.

"Simplemente le quité la nieve de la cabeza y le quité el casco para que pudiera empezar a respirar de nuevo, y luego empecé a sacar su cuerpo de allí", dijo Braeden.

Hunter había sacado su teléfono para grabar a su hermano pasando por la pendiente, y entonces algo le llamó la atención. Era la avalancha, con la nieve rompiéndose y empezando a caer. Ocurrió demasiado rápido para esquivarlo, dijo.

"Me arrastró montaña abajo", dijo. "Fue lo más violento que he sentido en mi vida".

Cayó y, cuando la nieve se compactó, parecía hormigón, recordó.

"No podía respirar, no podía hacer nada", dijo. "Me estrellé contra una roca o un árbol".

Hunter dijo que estaba magullado y que le examinarán la pierna por si tuviera una posible fractura. Tiene esposa y una hija, y su familia ha dicho que su supervivencia es un "milagro de Navidad", dijo.

Los hermanos estaban conectados por radio, pero Hunter estaba inmóvil en la nieve y sólo podía escuchar, pero no responder. Escuchó a su padre y a su hermano hablando de él y buscándolo.

"Lo encontré, lo encontré", se escuchó por la radio, recordó Hunter.

"Sentí un suspiro de alivio cuando lo sentí empezar a cavar", dijo. Recordó que "estaba en mi último aliento" y lo contuvo todo lo que pudo antes de que lo rescataran.

Hunter atribuyó el mérito a la rápida reacción de su hermano.

Los hermanos siempre tienen balizas, que permiten que otros los encuentren, así como sondas, palas y dispositivos de airbag cuando van al campo en caso de una avalancha, dijeron. "Puede ocurrir en cualquier momento y día, y seguro que nos ocurrió a nosotros", dijo Braeden Hansen.

Un promedio de 27 personas mueren en avalanchas en los Estados Unidos cada año, según el Centro de Información sobre Avalanchas de Colorado.

Utah tiene el cuarto mayor número de muertes por avalanchas registradas desde el invierno de 1951 y 1952. Colorado, Alaska y el estado de Washington son los tres primeros.

"Escuchas tantas historias trágicas de personas que quedan sepultadas en avalanchas y no logran salir, así que me siento muy bendecido y afortunado", dijo Hunter Hansen.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.