Tiroteo en escuela de Iowa deja a tres heridos

DES MOINES, Iowa — Tres personas resultaron heridas el lunes en un tiroteo en una escuela de Des Moines en las afueras del centro de la ciudad.

Un estudiante y un maestro fueron llevados a hospitales en estado crítico, y otra persona se encontraba estable, dijo el sargento de policía de Des Moines, Paul Parizek.

El tiroteo ocurrió en un programa educativo llamado "Starts Right Here" que está afiliado al distrito escolar de Des Moines. El programa, que ayuda a jóvenes en riesgo fue fundado por Will Holmes, un rapero cuyo nombre artístico es Will Keeps.

Los equipos de emergencia fueron llamados al parque empresarial justo antes de la 1 p.m. La policía dijo que dos personas fueron detenidas.