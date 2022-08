¿Invocará Trump la protección de la Quinta Enmienda? Lo que significa

NUEVA YORK - Este miércoles se espera que el expresidente Donald Trump enfrente un interrogatorio bajo juramento en la investigación civil de Nueva York sobre sus prácticas comerciales. ¿Pero responderá?

El abogado del expresidente ha indicado que aconsejará a Trump que se quede callado e invoque la protección de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación. Es un derecho constitucional que recibe una exposición de alto perfil en entornos que van desde el Congreso hasta programas de televisión sobre crímenes, pero hay matices. Esto es lo que significa, y lo que no significa, "suplicar (o 'tomar') The Fifth".

¿QUÉ ES 'THE FIFTH'?

La Quinta Enmienda de la Constitución de EEUU establece una serie de derechos relacionados con los procedimientos legales, entre ellos que nadie “será obligado en ningún caso penal a testificar contra sí mismo”.

En el sentido más directo, eso significa que los acusados ​​penales no tienen que dar testimonio condenatorio en sus propios casos. Pero también ha llegado a aplicarse en contextos no delictivos.

¿CUÁL ES EL IDEAL DETRÁS DE ESTO?

“Refleja muchos de nuestros valores fundamentales y las aspiraciones más nobles”, escribió la Corte Suprema en 1964.

Entre esos ideales: evitar que las personas sean torturadas para que confiesen o que sean calzadas en un “cruel trilema de autoacusación, perjurio o desacato” al tribunal.

Muchas décadas antes, el tribunal también cuestionó la fiabilidad de las confesiones realizadas bajo coacción.

LA ENMIENDA SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE A CASOS PENALES. ¿CÓMO PUEDE APLICAR A UNA INVESTIGACIÓN CIVIL?

Con el tiempo, se ha entendido que las protecciones de la Quinta Enmienda cubren a los testigos, no solo a los acusados, en los tribunales penales y civiles y otros entornos gubernamentales. La Corte Suprema incluso ha sostenido que los derechos de la Quinta Enmienda protegen los trabajos de los empleados públicos que fueron despedidos después de negarse a testificar en las investigaciones a menos que obtuvieran inmunidad judicial.

La Quinta Enmienda también respalda la famosa Miranda Warning sobre el derecho a permanecer en silencio y tener un abogado a mano mientras se le interroga bajo custodia policial.

ENTONCES, ¿HAY ALGUNA LIMITACIÓN?

Según lo que se ha convertido en el estándar legal, el testigo debe enfrentar un riesgo real de enjuiciamiento penal, dijo Paul Cassell, profesor de derecho penal en la Universidad de Utah. Eso significa enjuiciamiento por cualquier cargo en cualquier tribunal de los Estados Unidos.