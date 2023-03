“Te voy a matar”: captan en video a mujer presuntamente agrediendo a vendedores

Gritos, lanzamiento de mesas y amenazas. Eso es lo que muestra un video de una mujer que presuntamente estaba atacando a un grupo de empleados de una taquería ambulante.

El video, grabado en el bulevar Internacional de Oakland el 26 de enero, muestra a la presunta agresora gritando que uno de los trabajadores la había golpeado. Luego, se ve a la mujer tirando comida y una mesa al suelo y gritando "te voy a matar".

Antes de marcharse, se ve a la mujer derribando la parrilla con comida encima.

“Fue con una navaja, la traía en la mano y nos empezó a decir cosas en inglés, que hasta ahora me voy enterando de lo que me dijo porque no sé hablar inglés”, dijo Flor Cabrera, dueño del negocio.

Cabrera junto con Humberto Villa, dueño de la taquería, hicieron un reporte con la policía pero no lograron encontrar a la presunta atacante.

“Tardaron mucho en llegar”, dijo Cabrera.

La policía de Oakland reportó que recibieron el reporte de una disputa entre dos personas y que una asaltó el establecimiento y causó daños.

La policía también informó de que la mujer huyó del lugar a pie y que siguen investigando el incidente.

La pareja afirma que nadie atacó a la mujer y que es la segunda vez que ésta acude al establecimiento para agredirles, según ellos, sin motivo.

La primera vez ocurrió el 16 de septiembre del año pasado.

“Empezó a agredir primero con piedras a una persona que estaba haciendo tortillas, le empezó a dar piedrazos y de ahí a uno por uno y luego tiró todo lo que llevamos”, dijo Villa. “Después agarró una botella, la quebró y nos amenazó”.

En total dice que entre los dos ataques han perdido alrededor de $4 mil. Dinero que no ha sido fácil de recuperar ya que este es su único sustento económico, dijo la pareja.

La pareja cuenta que esta es una situación que dicen nunca pensaron vivir en Estados Unidos, luego de llegar de Puebla, México hace un año.

"Es una sensación de impotencia ver que tiran todas tus cosas, el esfuerzo que hiciste todo el día se va en un ratito", dijo Villa.

Edin Alex Enamorado, activista de Los Ángeles, ha estado ayudando a los trabajadores de la calle agredidos. Este viernes celebrará un evento comunitario para ayudar a Cabrera y Villa.

"Los vendedores ambulantes nunca ganan dinero cuando no están trabajando es muy importante que vengan y apoyen, no solo a Humberto sino a los cocineros porque no están solos", dijo Enamorado.

La pareja dice que es la necesidad la que los hace regresar a ese mismo lugar a vender comida y piden a la policía que encuentre al responsable.

"Que hagan justicia y nosotros como vendedores ambulantes nos apoyen con más patrullas con más acercamiento de ellos hacia nosotros", dijo Villa.

Si tienes información de alguno de los incidentes, o del sospechoso, comunícate con la policía, recuerda que puedes hacerlo sin dar tu identidad.