Revelan perturbador de video de tiroteo en Germantown

La policía del condado Montgomery reveló un video en el que se escucha una ráfaga de disparos que sembró el terror en una comunidad de Germantown el 17 de julio.

Una vecina del área que prefirió permanecer en el anonimato relató a Telemundo 44 lo insegura que se sintió al escuchar la balacera.

“Nosotros nos asustamos porque pensamos que eran 'fireworks' primero, pero después estábamos pensando y no se oía como 'fireworks', entonces me levanté muy rápido y mi mamá me dijo que me volviera a dormir y que pusiera mi cabeza abajo por si acaso”, expresó.

En el video se puede ver como cinco sospechosos caminan por el sendero peatonal y, tras varios minutos, uno de ellos saca lo que al parecer es un arma de fuego y dispara contra una vivienda situada en la cuadra 20500 de Staffordshire Drive.

Otra residente de la zona afirmó que desde ese día no puede dormir bien ante el miedo que ese incidente le produjo.

“No, no, siempre estoy mirando. Tampoco mi hermana menor (puede dormir bien) porque ella estaba llorando, estaba 'shaking'. Yo también estaba 'shaking', pero no quería llorar para que mi hermana menor estuviera mejor”, destacó la vecina que no quiso ser identificada.

La policía del condado Montgomery ofrece una recompensa de hasta $10,000 para las personas que puedan dar información que lleven a la captura de estos sospechosos.