Joven colombiano exige justicia tras ataque con un bate en McDonald’s de DC

Un joven colombiano exigió justicia tras ser agredido con un bate en un Mcdonald's de DC en octubre, un crimen que luego fue categorizado por la policía de DC como un crimen de odio.

Tres meses después del ataque, Sebastián Thomás Robles habló en exclusiva con Telemundo 44 sobre el terror que aun lo acompaña.

“Sigo sintiendo mucho pánico al salir solo de noche, no estoy preparado para hacerlo aún, tengo ese sentimiento de inseguridad, de que algo me va a pasar solamente por ser quién soy", relató.

Según compartió la Policía Metropolitana en un comunicado de prensa publicado en noviembre, un joven de 16 años habría sido arrestado en conexión al hecho y enfrentaba cargos por asalto y causar lesiones corporales graves. El mismo se habría presentado frente a un juez de la Corte Superior de DC la semana pasada.

Stuart West, esposo de la víctima, afirmó que ya la corte ha tomado medidas para mantener al acusado lejos de Robles.

“Si, después del juez sacar toda la información de los dos lados decidió dar al muchacho un año de probatoria y también una orden de alejarse de la zona de la 14 y la U, y también de donde vivimos, y tampoco se puede acercar a Thomas, aunque no nos conocemos y nunca antes nos habíamos visto,” mencionó West.

Robles, aún con miedo, siente que esas medidas no son suficientes.

“Esta persona como tal me agredió con un elemento, esta persona de 16 años tenía un bate en la mano y me golpeó múltiples veces en la cabeza, entonces no sé si esta sanción que le dio la corte, es adecuada”, enfatizó.

La policía sigue en búsqueda de al menos otros siete sospechosos que habrían sido captados en video por cámaras del establecimiento, un McDonalds, donde Robles había entrado para comprar algo de comer antes del presunto ataque. La policía confirmó que no hay nuevas actualizaciones en la investigación.

Según datos de la policía DC, al menos 23 crímenes de odio relacionados a la orientación sexual de las víctimas fueron registrados en 2024. Mientras espera que se logre justicia sobre su propio caso, Robles exhorta a la comunidad a hacer todo lo posible para evitar duplicaciones.

“Denuncien, vayan al hospital, consigan las pruebas pertinentes, y vayan a las autoridades,” agregó Robles.