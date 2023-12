¡Bienvenido 2024! Fuegos artificiales, espectáculos, fiestas y más en el área de DC

Estamos en la recta final del 2023, y eso significa que es hora de hacer planes para la víspera de Año Nuevo.

Las fiestas deslumbrantes con todo incluido son un boleto de una sola transacción para pasar un rato divertido, y nos encanta una buena fiesta de baile. ¡Y siempre vale la pena hacer un viaje para ver un gran concierto o ver a un comediante divertido!

Un consejo profesional: siempre es una buena idea comprobar qué está pasando en tu bar, restaurante o local favorito. ¡Puntos de bono si es un viaje fácil a pie o en tránsito desde casa!

Cualquiera que sea su ambiente de Año Nuevo, encontrará mejores ofertas si compra boletos y reservas con anticipación.

3…2…1…. ¡Aquí están nuestras selecciones para la víspera de Año Nuevo 2023 en DC, Maryland y Virginia!

Nota: ¡Hemos ordenado cada categoría desde la más barata hasta la más cara (antes de las tarifas) para ayudarle a tomar ventaja en sus resoluciones monetarias! Los precios reflejan el día en que publicamos este artículo.

FUEGOS ARTIFICIALES DE AÑO NUEVO EN EL ÁREA DE DC

Alexandria es el lugar ideal si desea un asiento en primera fila para ver los fuegos artificiales de Nochevieja a medianoche alrededor de Beltway. ¡O si quieres fuegos artificiales temprano!

Este año dos espectáculos de fuegos artificiales iluminarán los cielos de Old Town: uno a las 6 p.m. y otro a medianoche.

Los fuegos artificiales de Old Town Alexandria se dispararán desde Waterfront Park a partir de la medianoche y saltarán sobre el río Potomac. Los mejores lugares para ver los fuegos artificiales son los restaurantes frente al mar; parques ribereños entre Oronoco Bay y Jones Point y las festividades de la Primera Noche de Alexandria.

Estos son los lugares de visualización recomendados, cortesía de Visit Alexandria:

Sus otras opciones del DMV para los fuegos artificiales de medianoche son Annapolis, Maryland y WinterFest en Kings Dominion en Doswell, Virginia. Merriweather Symphony of Lights presentará fuegos artificiales a las 7 p.m.; Se requieren boletos con un costo $15 para personas mayores de 4 años.

También puedes ir a National Harbor el sábado 30 de diciembre a las 5:30 p.m. para fuegos artificiales y el último encendido de árboles de la temporada.

VÍSPERA DE AÑO NUEVO PARA NIÑOS

First Night Alexandria

📍 Varios lugares cubiertos alrededor de Old Town

💲 Hasta $50

🔗 Detalles

Una gran cantidad de instituciones de Alexandria, desde museos hasta iglesias y hoteles, abrirán sus puertas para fiestas de baile, actividades, música en vivo y más. La fiesta comienza a las 2 p. m. y dura hasta la medianoche, con una breve pausa para el evento familiar de las 6 p.m: espectáculo de fuegos artificiales.

De 4 a 6 p. m., habrá una fiesta al aire libre previa a los fuegos artificiales con un DJ en vivo, bailes, demostraciones y obsequios para animar a todos a disfrutar del temprano espectáculo de fuegos artificiales.

Aviso: ¡Se sabe que las entradas para este evento se agotan temprano! Los precios se basan en la edad de cada huésped y hay dos niveles: FNA Matinee para acceso de 2 a 6 p.m. y FNA All-Access para actividades hasta el final de la noche.

Noon Yards Eve

📅 Sábado, de 10 a.m. a 1 p.m.

📍The Yards Park

💲 Gratis

🔗 Detalles

¿Qué tal si recibimos el año nuevo al mediodía?

A lo largo de Capitol Riverfront en el sureste, deleite a los niños con Noon Yards Eve, un evento con música, pintura de caras, arte con globos y un viaje especial en tren sin rieles.

Bono: Light Yards sigue brillando con enormes instalaciones artísticas de iluminación.

EVENTOS GRATUITOS PARA CELEBRAR LA NOCHEVIEJA

📅 Domingo, 1 p.m. a 12:30 a.m.

📍 50 Blagden Alley NW

💲 Entrada gratuita, por orden de llegada

🔗 Detalles

En DC, Calico organiza su tercera noche de juegos anual de Año Nuevo. Juegos de mesa, bebidas especiales durante todo el día y un brindis de medianoche de cortesía hacen del bar Blagden Alley un lugar acogedor y relajado para antes del juego o ver caer la pelota.

La entrada se otorga por orden de llegada y la noche de juegos durará hasta las 12:30 p.m.

CONCIERTOS DE VÍSPERA DE AÑO NUEVO

Oh He Dead Año Nuevo Rockin' Eve

📍 Union Stage (The Wharf en el suroeste de DC)

💲 $35-$60

🔗 Detalles

Conocido por ofrecer un gran espectáculo en vivo, el grupo indie soul y totalmente contagioso con sede en DC acaba de concluir una gira promocionando su segundo álbum, “Pretty”. Se abrirán los grandes go-go modernos, Mambo Sauce.

White Ford Bronco

📍 El Teatro Lincoln (Noroeste de DC)

💲 Los boletos cuestan $55 cada uno

🔗 Detalles

La banda de versiones de los 90 hace que cada espectáculo sea una maravilla con la energía, el sonido y la variedad de clásicos que animan al público.

El Lincoln Theatre es un lugar con asientos los cuales se asignan por orden de llegada. Las entradas incluyen un brindis con champán de cortesía a medianoche.

emmet swimming

📍 The Atlantis (Noroeste D.C.)

💲$55

🔗 Detalles

La banda de rock nacida en la Universidad George Mason en 1991 encabeza el primer espectáculo de Nochevieja de The Atlantis. La banda dice que sus amigos de Fairfax, ebo, abrirán y prometen invitados especiales.

Ja Rule & Ashanti

📍 The St. James Sports, Wellness and Entertainment Complex (6805 Industrial Road Springfield, Virginia)

💲$115-$135

🔗 Detalles

Ja Rule y Ashanti quieren rockear en una fiesta organizada por Little Bacon Bear y The Scholar DJ Akademiks. Las puertas se abren a las 8 p.m. para el espectáculo a las 9 p.m. inaugurado por la banda de go-go exclusivamente femenina Be'La Dona.

Los invitados recibirán sombreros y cornetas de cortesía. Este evento es para mayores de 16 años con alimentos y bebidas disponibles para su compra.

ESPECTÁCULOS DE COMEDIA DE NOCHEVIEJA

New Year’s Eve Showcase

📍 Hotbed Comedy Club (2477 18th Street NW, Washington DC)

💲$25

🔗 Detalles

Las puertas se abren a las 9:10 p.m. para esta presentación de comedia en Adams Morgan. Después del espectáculo, dirígete al bar de arriba para brindar por la medianoche con un DJ.

Martin Amini and Friends Comedy Show

📍 Room 808 (808 Upshur St. NW, Washington, D.C.)

💲$30

🔗 Detalles

Martin Amini, nativo de Silver Spring, encabeza este primer espectáculo en este lugar BYOB en Petworth. El espectáculo de 90 minutos está programado para comenzar a las 6 p.m.

Adam Conover

📍 Arlington Drafthouse (2903 Columbia Pike, Arlington, Virginia)

💲$38

🔗 Detalles

Es conocido por "Adam Ruins Everything", pero ¿eso probablemente no se aplicará a la víspera de Año Nuevo? Adam Conover llevará su stand-up a Arlington Drafthouse para cinco espectáculos los viernes, sábados y domingos del fin de semana de Año Nuevo.

Habrá dos espectáculos en Nochevieja, a las 7 p.m. y 10 p.m. El espectáculo tardío incluye un brindis con champán y una transmisión de la caída de la pelota.

Hay alimentos y bebidas disponibles, pero no hay mínimos.

Felonious Munk

📍 The Comedy Loft Of DC (1523 22nd St NW)

💲$35-$45

🔗 Detalles

Felonious Munk culmina tres noches en DC con un espectáculo en la víspera de Año Nuevo.

Los asientos de admisión general se otorgan por orden de llegada, así que llegue temprano si está en un grupo grande. The Comedy Loft tiene un mínimo de dos artículos de comida y bebida. Este programa es para mayores de 18 años.

FIESTAS DE BAILE DE NOCHEVIEJA

Midnight Train to New Year's Party

📍 metrobar DC (640 Rhode Island Avenue noreste de Washington, D.C.)

💲 $10-$12

🔗 Detalles

Ahora abordando: la fiesta económica de Año Nuevo del metrobar en su nueva terraza de bar cerrada con calefacción. Habrá fogatas para mantenerte calientito en este lugar mayormente al aire libre mientras DJ Miggl proporciona la banda sonora.

The Taylor Party presents The Last Great American Dance Party

📍 The Anthem (The Wharf en el suroeste de D.C.)

💲$35 anticipada, $45 el día del espectáculo

🔗 Detalles

El 2023 fue el año de Taylor Swift, entonces, ¿por qué no debería ser la víspera de Año Nuevo de Taylor Swift? Esta celebración aprobada por Swiftie contará con obsequios de pulseras de la amistad, un photobooth, cócteles temáticos y un concurso de disfraces Eras con premios por valor de entre $250 y 1,000 y, por supuesto, todas las canciones para los amantes de Taylor.

Habrá un brindis con champán de cortesía por los primeros midnights de nuestra nueva era.

Gimme Gimme Disco: A Dance Party Inspired by ABBA

📍 9:30 Club in Northwest D.C

💲$55

🔗 Detalles

Saquen su traje disco más brillante, reinas del baile. La fiesta de Año Nuevo del 9:30 Club incluye un brindis con champán gratis para animar las cosas a medianoche.

Por cierto: el Howard Theatre también organiza una fiesta de baile disco ABBA para la víspera de Año Nuevo.

Nochevieja en el Thompson Hotel Navy Yard DC

📍 221 Tingey St SE, Washington, DC

💲 $55-$75

🔗 Detalles

Disfrute de vistas de 360 grados de Navy Yard con un DJ tocando los mejores éxitos a partir de las 9 p. m. Las entradas incluyen un brindis de medianoche de cortesía. El código de vestimenta estilista es semiformal.

DCBX 11th Ultimate Tropical New Year's Eve

📍 The Westin Washington, DC Downtown

💲 $109-$1,199

🔗 Detalles

¿Buscas una fiesta que dure literalmente toda la noche, hasta las 8 a. m.? DCBX tiene su respuesta. Ocho salones de baile en este céntrico hotel estarán repletos de bailes, espectáculos, DJ y música en vivo. Un brindis con champán de cortesía es solo la guinda de esta animada fiesta de baile latino.

Habrá barra libre y desayuno buffet a medianoche disponibles por un cargo adicional.

FIESTAS DE NOCHEVIEJA CON TODO INCLUIDO

City Tap House NYE Party

📍 City Tap House Dupont (1250 Connecticut Avenue Northwest, Washington DC)

💲 $80-$299

🔗 Detalles

City Tap House ofrece una de las ofertas de barra libre más baratas que hemos encontrado: $80 por cerveza artesanal, bebidas mixtas, vino, champán y refrescos de 9 p.m. hasta la 1 a.m. También hay barra libre de $40 de 12:30 a.m. a 2 a.m. Un DJ proporcionará el ritmo.

The Roaring 20’s

📍 The Mayflower Club (1223 Connecticut Avenue Noroeste de Washington DC)

💲 $95-$115

🔗 Detalles

La celebración de Mayflower's Roaring 20 incluye barra libre de 8 a 11 p. m., entremeses, una barra de postres, obsequios inspirados en Gatsby y una cuenta regresiva junto a Times Square.

Formal Kegger: A Capitol Hill New Year’s Eve

📍 Union Pub (201 Massachusetts Ave., NE Washington, D.C.)

💲$100

🔗 Detalles

El abrevadero de Capitol Hill busca pasarla bien para un afterparty con cerveza de barril de autoservicio (además de cócteles, vino, licores, etc. de temática política) con un atuendo tan formal como su corazón desee. Las camisas de esmoquin también están bien.

Fire & Ice New Year's Eve

📍 Smokecraft Modern Barbecue in Arlington

💲 $100-$175

🔗 Detalles

El asador de Clarendon recibirá el año nuevo con barra libre de 8 p.m. hasta la medianoche, barbacoa, entremeses, obsequios de fiesta y un brindis con champán a medianoche.

Cirque du 2024 International Global Gala

📍 Omni Shoreham Hotel (2500 Calvert Street Noroeste de Washington, D.C.)

💲 $114-$299

🔗 Detalles

Para una fiesta glamorosa con barra libre que dura hasta las 2 a.m., echa un vistazo a la gala con temática circense en el histórico Omni Shoreham Hotel en Woodley Park. Recorre cuatro salones de baile con bandas en vivo, DJ, artistas itinerantes y actuaciones internacionales hasta la caída de un enorme globo a medianoche.

Las opciones VIP incluyen la cena. Las puertas de entrada general se abren a las 10:30 p.m. y esas entradas incluyen una barra de postres. El código de vestimenta es preferentemente de gala o vestidos de cóctel, según los organizadores.

Big Night DC

📍Gaylord National Resort & Hotel

💲 $139.99 y más

🔗 Detalles

Con una amplia programación de entretenimiento en vivo, barra libre completa hasta las 2 a. m. y múltiples salas de diversión, esta seguramente será una noche memorable (¡tome fotografías para estar seguro!). Se han agotado varios niveles de boletos, así que ponte al día si estás listo para vivirlo en National Harbor.

Black Tie New Year's Eve Gala at the Luxurious Willard

📍 The Willard InterContinental Washington DC (1401 Pennsylvania Avenue Noroeste de Washington DC)

💲$185-$1,995

🔗 Detalles

Manténgase con clase, DC, en la ornamentada fiesta del Willard Hotel organizada por International Events Washington DC. Vístete para impresionar mientras disfrutas de una barra libre, bandas en vivo y un DJ en salas con temática internacional. La caída de un globo a medianoche hará que la noche explote.