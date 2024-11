Acusan a agente del FBI sospechoso de agredir sexualmente a dos mujeres

Un agente del FBI fue acusado de atraer mujeres a su estudio de tatuajes en Gaithersburg, Maryland, para supuestamente violarlas y agredirlas, según la policía.

Eduardo Valdivia, de 40 años, fue arrestado el lunes. Dos mujeres fueron a la policía y dijeron que Valdivia las violó dentro de DC Fine Line Tattoos en Washingtonian Boulevard, de acuerdo con los investigadores del Departamento de Policía del Condado Montgomery.

Ambas mujeres dijeron que fueron al estudio de tatuajes creyendo que había oportunidades de modelaje con Exeter Models. Las presuntas víctimas pensaron que se habían estado comunicando con una mujer antes de aparecer en el estudio, según la policía.

En Octubre, una mujer fue a la policía y dijo que fue violada por un hombre al que conocía como "Lalo Brown", afirmó la policía.

Una segunda víctima presentó un informe similar en noviembre. Ambas mujeres dijeron que él las agredió sexualmente durante citas de modelaje filmadas y que ellas no dieron su consentimiento, aclaró la policía.

Posteriormente, los investigadores identificaron a "Lalo Brown" como Valdivia y ambas mujeres lo reconocieron como su atacante, según las autoridades. Valdivia también usó el alias "El Boogie", destacó la policía.

La agencia del orden agregó en una conferencia de prensa el martes que Valdivia usó nombres falsos en Instagram e hizo que las mujeres firmaran contratos de modelaje que utilizó como chantaje.

"En estos dos casos, estas dos víctimas sintieron que estaban retenidas porque firmaron un contrato para hacer este tipo de trabajo y no lo revelaron debido a lo que estaba en el contrato en ese momento", dijo el subjefe de policía, Nicholas Augustine.

Más tarde el martes, los fiscales revelaron ante el tribunal que se había presentado una tercera víctima potencial.

Por su parte, el abogado de Valdivia, Robert Bonsib, señaló que su cliente tuvo relaciones sexuales consensuadas con las mujeres.

"Déjalos que sigan, ya sabes. Las dos primeras no son víctimas, ya que, presumiblemente, esta tercera persona no lo será si lees e interpretas lo que hay en la declaración de cargos" dijo Bonsib.

"Esa declaración de cargos no alega el típico tipo de acusaciones de violación que vemos. Estas mujeres fueron a una oficina comercial en Río, un área abierta donde podían salir cuando quisieran, y no solo no salieron, sino que regresaron," agregó Bonsib.

Los fiscales argumentaron que un video de vigilancia capturó a Valdivia saliendo del estudio de tatuajes con una caja después de enterarse de la orden de arresto. Cuando la policía registró el estudio, encontraron que todas las cámaras del interior no tenían tarjetas SD, según los fiscales.

Un juez ordenó que Valdivia permanezca en prisión sin derecho a fianza, diciendo que es un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga.

Los investigadores temen que pueda haber más víctimas.

"Así que queremos que la comunidad sepa que no importa si usted firmó un contrato, eso no permite que usted sea agredido sexualmente. Y queremos que las víctimas denuncien si firmaron algo que diga 'confidencialidad' o algo así. Cuéntanoslo para que podamos ayudarlos y brindarles un cierre", expresó Augustine.

La policía aseguró que Valdivia es el mismo agente del FBI que fue absuelto de intento de asesinato después de dispararle a un hombre en un tren del Metro cerca de la estación Medical Center en Bethesda en 2020. Estaba fuera de servicio en el momento del tiroteo.

Valdivia reanudó su trabajo en el FBI después de su absolución y ha estado trabajando como agente especial supervisor, explicó la policía.

Los investigadores dijeron que hacía tatuajes a altas horas de la noche y los fines de semana durante su tiempo libre.

Mientras, la oficina local del FBI en Washington envió la siguiente declaración a nuestra cadena hermana News4:

"El FBI toma muy en serio las acusaciones de violaciones criminales y mala conducta. Estamos conscientes del asunto que involucra el reciente arresto de un empleado del FBI y estamos cooperando plenamente con el Departamento de Policía del Condado Montgomery. Debido a que se trata de una investigación en curso, el FBI no puede hacer más comentarios sobre el empleo de Eduardo Valdivia, actualmente se encuentra suspendido en espera de la conclusión de la investigación del Departamento de Policía del Condado de Montgomery".

Valdivia enfrenta seis cargos de violación en segundo grado, dos cargos de delito sexual en cuarto grado y ocho cargos de agresión en segundo grado.