Acusan al sospechoso de ultimar a tiros a hermanos hondureños en DC

El Departamento de Policía Metropolitana anunció el lunes el arresto del sospechoso de disparar mortalmente contra dos hermanos hondureños al noreste de DC la semana pasada.

Según el reporte policial, Ronzoni Allen Jackson Jr., de 24 años y residente del Distrito, fue puesto bajo custodia y acusado de dos cargos de asesinato en primer grado mientras estaba armado por las muertes de los hermanos, según la oficina del Fiscal Federal de DC.

Las víctimas fueron identificadas como Octavio Quintano de 28 años y Osmine Quintano de 35.

Un tiroteo frente a una licorería al noreste de DC dejó a dis hermanos hondureños sin vida, según las autoridades. Telemundo 44 conversó con la familia de las víctimas.

El tiroteo ocurrió poco después de la medianoche del 12 de diciembre cerca de The Pollo Company en 4th Street NE, informaron las autoridades. El reporte del fiscal reveló que después de recibir varios disparos, los hermanos se arrastraron debajo de un automóvil, donde murieron uno al lado del otro.

Jackson se declaró inocente durante su lectura de cargos, de acuerdo con documentos judiciales.

Un juez ordenó que Jackson permanezca detenido sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia el 2 de enero.

SURGEN DRAMÁTICOS DETALLES

De acuerdo a imágenes de vigilancia esa noche uno de los hermanos Quitano se encontraba con otra persona en su SUV roja frente en 4th Street NE cuando Jackson, otro sospechoso y un hombre que no ha sido identificado abrieron la puerta del pasajero y comenzaron un presunto altercado físico con la persona que ha sido indentificada como “ testigo cuatro”.

Acto seguido, el testigo cuatro se aleja del área, al igual que los sospehosos, según documentos judiciales. Sin embargo, minutos más tarde se le ve a Jackson regresar a la escena solo y comenzar una presunta discusión con uno de los hermanos Quintano.

El reporte judicial reveló que momentos después se acerca la otra víctima y es cuando Jackson supuestamente dispara varias veces.

"Ellos eran unas personas tranquilas que no se metÍan con nadie, entonces por eso me pareció extraño que les hubiese sucedido eso", dijo uno de sus allegados quien prefirió no ser identificado.

Las autoridades creen estos altercados parecen haber estar relacionados con un robo.



La familia de las víctimas continúa pidiendo donaciones para trasladar los cuerpos a Honduras.