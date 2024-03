Acusan a hombre que habría apuñalado a su pareja frente a lavandería en Prince George´s

Las autoridades arrestaron y acusaron al sospechoso de apuñalar mortalmente a una mujer frente a una lavandería en Prince George´s el martes en lo que se investiga como un incidente de violencia doméstica.

Según el reporte policial, John Marin Morales, de 42 años, llegó al lugar de trabajo de la víctima, Tropix Laundromat en la calle Allentown en Camp Springs, y allí la agredió con un arma blanca.

Al llegar, los detectives encontraron a Yesenia Jaramillo Sosa, de 39 años y de origen colombiano, con heridas potencialmente mortales. Posteriormente fue declarada muerta en el lugar, informó la policía de Prince George's.

Las autoridades también informaron que Morales se apuñaló a sí mismo después de asesinar a Jaramillo Sosa por lo que fue transportado al hospital.

El sospechoso fue acusado de asesinato en primer grado y cargos relacionados. La policía aún investiga el motivo del crimen.

YESENIA IBA A CUMPLIR UN AÑO EN EEUU

La cuñada de la víctima, Érika Álvarez, dijo a Telemundo 44 que Jaramillo Sosa tenía dos hijos en Colombia y pronto iba a cumplir un año de haberse mudado a Estados Unidos.

Sin embargo, Álvarez se mostró preocupada ante el hecho de que la víctima era muy callada y reservada sobre su relación.

“Violencia física no, pero sí verbal. Sí porque es que el hecho de usted decirle a una persona 'Váyase de mi casa' o de la casa donde están conviviendo es un maltrato hacia la mujer o hacia la persona que estás haciendo eso", expresó.

"No nos damos cuenta qué le hacía él o qué le decía, pero ella era una persona muy callada y para que la familia no sufriera, para que no estuviéramos tristes, entonces callaba muchas cosas”, agregó.

Por tal razón, Álvarez solo pide una cosa.

“Que se haga justicia, que él pague lo que tenga que pagar porque Yesi no merecía morir así. Ella no merecía esto, ella no merecía que él le hiciera esto”, enfatizó.

SEÑALES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

De acuerdo con la psicóloga María Ximena Rodríguez estas son algunas señales de violencia doméstica:

La pareja nunca le dice cosas positivas

Se muestra celoso o celosa excesivamente

No permite que comparta con amigos, familia o compañeros de trabajo

Le insulta o avergüenza delante de otras personas

No permite que tome sus propias decisiones

Control de las finanzas

“En su lenguaje corporal uno se da cuenta cuando una persona algo le está pasando porque no mira a los ojos, poque es muy introvertido, porque es cerrado, porque está siempre con la posición corporal cerrada. ¿Por qué? Por miedo

La psicóloga añadió que, en momentos como estos, las personas allegadas a la víctima no deberían dejarla sola o solo y servirles de ayuda.

Si estás atravesando este tipo de violencia o conoces de alguien, puedes comunicarte con la línea de ayuda del condado Prince George´s al 800-799-7233 o enviar un mensaje de texto al 88788. También pueden encontrar más información aquí.