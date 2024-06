Familiares recuerdan a los 3 hombres que murieron en un tiroteo en Annapolis el año pasado

A un año de que un tiroteo masivo cobrara la vida de tres hispanos en Annapolis, Maryland, sus familiares los recuerdan con amor, mientras aún luchan con las secuelas emocionales y financieras que dejó la partida de las víctimas.

Nicolás y Mario Mireles y Cristian Segovia fueron asesinados el 11 de junio de 2023 aparentemente por un vecino en lo que las autoridades catalogan como un crimen de odio.

Para el padre de Segovia, quien lleva el mismo nombre que su hijo, no ha sido un año fácil pues la muerte de Chele, como le decía de cariño, dejó un vacío muy grande en su familia.

“La ausencia de él me está matando. Cuando una persona mata a otro, en realidad el asesino mata a toda la familia, uno nuca es igual. A uno siempre le falta algo, en la mesa falta un plato, en las celebraciones falta esa persona y es extremadamente doloroso”, lamentó Segovia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Cristian tenía solo 25 años y faltaba poco más de un mes para su cumpleaños. Los disparos que recibió no solo acabaron con su vida, sino con la oportunidad de conocer a su hija que nació el 24 de diciembre del año pasado.

“Yo daría todo lo que tengo por él, me entregaría yo mismo por él. Tuve la suerte de tener un hijo fantástico, excelente hijo, excelente hermano, excelente padre, y para mí fue un honor haber sido el papá de Chele”, destacó Segovia.

UNA DISPUTA HABRÍA SIDO EL DETONANTE

El reporte policial reveló que el día de la tragedia hubo una disputa por un estacionamiento en la vivienda de Mario Mireles donde celebraban una fiesta de cumpleaños.

Al parecer, había un historial de desacuerdos entre ellos y su vecino, Charles Smith. Ese día, tras un enfrentamiento, se presume que Smith sacó un arma y le disparó a las víctimas.

Los documentos de la acusación también revelaron que Smith supuestamente entró a su casa, tomó un rifle y desde su ventana disparó a quienes venían a ayudar a las víctimas.

Sandra Pérez es la viuda de Nicolás, quien recuerda haber escuchado los disparos, pero pensó que eran cohetes de celebración. Acto seguido, tomó a seis de sus ocho hijos y se refugió en una habitación y allí recibió la noticia que cambió su vida para siempre.

“Al momento entró la mamá de Mario y me dijo: 'Sandra, asesinaron a José'. Entonces yo me quedé en shock, no sabía qué hacer. Ni gritar, ni nada porque no quería que mis hijos me vieran, mis niños pequeños”, relató Pérez.

Smith enfrenta 42 cargos, incluidos tres cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de delitos raciales y religiosos con resultado de muerte, cargos de intento de asesinato y una serie de cargos relacionados con armas.

La audiencia contra el sospechoso está programada para el 21 de febrero del próximo año. Telemundo 44 se comunicó con la Oficina del Fiscal general del Condado Anne Arundel para saber por qué se ha retrasado el juicio contra Smith y respondieron que no hablan sobre un caso que continúa activo.

Asimismo, Cristian Segovia le envió un mensaje al gobernador de Maryland Wes Moore recordando lo que le dijo cuando lo conoció después de la tragedia.

“Gobernador Wes Moore, si usted no va a cumplir, por favor no me dé la mano porque va a ofender la memoria de mi hijo. Hasta este momento no ha hecho nada”, precisó.

Amigos, familiares y activistas están recolectando dinero para que Pérez pueda comprar la casa donde vive con sus ocho hijos.

A las 5:30 p.m. del martes se llevará a cabo una vigilia y una caminata en honor a las víctimas.