Agentes de ICE realizan operativos en Silver Spring y Takoma Park, según AP

Una docena de agentes de inmigración con chalecos antibalas y armados con pistolas rastrearon a sospechosos en Silver Spring y Takoma Park, Maryland, antes del amanecer del lunes, según muestra un video de Associated Press.

La AP grabó a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en un operativo mientras el presidente Donald Trump lanza amplios esfuerzos contra la inmigración, lo que da una idea de cómo ha cambiado su trabajo bajo una administración decidida a deportar a un gran número de inmigrantes que supuestamente viven en Estados Unidos ilegalmente.

El video muestra a los agentes del ICE tocando puertas en edificios de apartamentos y arrestando a sospechosos. Cuatro equipos del ICE con base en Baltimore buscaron sospechosos, incluido uno buscado en un caso de pornografía infantil, un traficante de drogas, un ladrón armado y uno buscado por un asesinato en El Salvador, informó el director de la oficina de campo del ICE, Matthew Elliston.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Elliston dijo que la agencia solo realiza operativos específicos en las que buscan sospechosos en particular.

"No hacemos redadas. No hacemos redadas. No hacemos redadas. Eso es algo que el ICE nunca ha hecho”, expresó. “Hacemos una aplicación de la ley selectiva, pero una parte de esa aplicación selectiva – si voy a por un miembro de la pandilla MS-13 y veo que alguien a su lado tiene un gran 13 en la cara, voy a empezar a hacerle preguntas a esa persona”.

El grupo de agentes de inmigración detuvo a 12 personas antes del mediodía del lunes, pero todavía no llegó a todos sus objetivos. Elliston dijo que su oficina seguirá buscando sospechosos.

“Estaremos constantemente buscándolos, especialmente estos casos atroces de seguridad pública. La búsqueda de estos tipos nunca se detendrá”, concluyó.