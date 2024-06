Alcaldes fronterizos de Texas llegan a DC para el anuncio de inmigración del martes

McALLEN, TEXAS — Al menos dos alcaldes fronterizos de Texas se dirigen a Washington el martes cuando se espera que el presidente Joe Biden anuncie una orden ejecutiva que marcará su plan más reciente y más agresivo para reducir la cantidad de inmigrantes a los que se les permite solicitar asilo en los Estados Unidos.

El alcalde de Brownsville, John Cowen, y el alcalde de Edinburg, Ramiro Garza, confirmaron que fueron invitados por la Casa Blanca para un anuncio sobre inmigración el martes. Cowen le dijo a Associated Press que planea asistir, mientras que Garza dijo que tendría más detalles el lunes sobre sus planes.

En particular, el alcalde demócrata de Eagle Pass, la ciudad fronteriza entre Texas y México donde la cantidad de migrantes provocó un enfrentamiento entre el estado y el gobierno federal por la seguridad fronteriza, no había recibido una invitación hasta el domingo. El alcalde de McAllen dijo que estaba invitado, pero no pudo asistir por un compromiso previo.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre otros alcaldes que fueron invitados al anuncio.

La AP informó la semana pasada que la Casa Blanca estaba finalizando una orden ejecutiva que podría cerrar las solicitudes de asilo y negar automáticamente la entrada a los inmigrantes una vez que el número de personas encontradas por los funcionarios fronterizos estadounidenses excediera un nuevo umbral diario.

Se espera la acción unilateral incluso cuando el número de cruces fronterizos en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido desde diciembre, debido en gran parte a los intensificados esfuerzos de aplicación de la ley por parte de México. Pero Biden quiere evitar cualquier posible aumento en los cruces que podría ocurrir más adelante en el año, a medida que se acercan las elecciones de otoño, cuando las temperaturas se enfría y las cifras tienden a aumentar.

La inmigración sigue siendo una preocupación para los votantes antes de las elecciones de noviembre, y los republicanos están deseosos de castigar electoralmente a Biden por esta cuestión. Los demócratas han respondido que los republicanos, a instancias de Donald Trump, anularon un acuerdo fronterizo bipartidista en el Congreso que habría llevado a las restricciones legislativas más duras al asilo en años.