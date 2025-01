“En desacuerdo”: alcaldesa de DC truena contra indultos a acusados del ataque al Capitolio

La alcaldesa de DC se mostró en contra de los indultos a los acusados ​​de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio en un aparte con la prensa el lunes.

La alcaldesa Muriel Bowser repitió lo que dijo la semana pasada en una declaración escrita —que los oficiales que respondieron al motín son héroes— antes de referirse a los indultos del presidente Donald Trump.

“Conocemos el vasto poder presidencial en lo que respecta a los indultos, y el presidente eligió ejercerlos de la manera más amplia que creo que pudo”, dijo. “Dijo que lo haría durante muchos meses en la campaña electoral, y lo hizo. No podría estar más en desacuerdo con ese acto. Y además me preocupa lo que significa empoderar a las personas para que vuelvan a cometer actos de violencia en nuestra ciudad”.

Fue una de las primeras veces que Bowser criticó públicamente a Trump desde que fue elegido y se reunió con él en Mar-a-Lago.

Bowser ha caminado por una delgada línea entre no querer pelearse con Trump y proteger al Distrito de las acciones con las que el presidente ha amenazado, incluida la toma de control del Departamento de Policía Metropolitana.

La alcaldesa reconoció que a algunas personas no les gustó su declaración escrita sobre los indultos del 6 de junio y dijo que no esperen que se enzarce en un intercambio público con Trump.

“Tampoco quiero confundir a nadie, si no me apresuro a tomar el micrófono cada vez que el presidente actúa, es una indicación de que o no sé nada al respecto o no me importa”, dijo Bowser. “Pero tengo que concentrarme y ser disciplinada en cómo dirijo la ciudad”.

La alcaldesa ha sido tan sincera con respecto a su posición de representar a 700.000 personas, la mayoría de las cuales no votaron por Trump, y de trabajar con el presidente, quien ha amenazado con quitarle el control de la ciudad a la alcaldesa.