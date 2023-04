Alguacil de Frederick dejará su cargo tras acusación federal

El alguacil del condado Frederick, Maryland, anunció que se ausentará después de que un gran jurado federal lo acusara de un presunto plan para obtener ametralladoras.

El funcionario Charles Jenkins, compareció ante el Tribunal de Distrito de EEUU el miércoles y se declaró no culpable de cinco cargos federales de conspiración y declaraciones falsas. Un juez ordenó a Jenkins que entregara todas las armas de fuego, incluida su arma reglamentaria.

Más tarde el miércoles, Jenkins indicó que dejaría su cargo de alguacil durante el proceso judicial.

“Por respeto a los hombres y mujeres de esta agencia y para no interferir con las operaciones efectivas, tomaré un permiso de ausencia, finalización efectiva del trabajo, el viernes 14 de abril, hasta el final de este proceso judicial”, informó Jenkins dijo en un comunicado.

“Tengo plena confianza en el sistema y sé que mi inocencia prevalecerá al final de todo esto y que seré declarado inocente”, agregó.

El alguacil está acusado de conspirar con el propietario de un campo de tiro para obtener ilegalmente ametralladoras para alquilar, y acusado de falsificar documentos y solicitar ametralladoras para demostraciones en su oficina, donde no se realizaron demostraciones, según la oficina del fiscal federal.

En cambio, según la acusación, Jenkins conspiró para llevar esas armas a Robert Krop, quien las alquiló a ciudadanos privados por dinero.

Krop es dueño de Machine Gun Nest, un campo de tiro en Frederick. La acusación formal alega que su negocio ganó más de $100,000 en solo dos años con el alquiler de las ametralladoras.

Jenkins ha estado en el cargo desde 2006 y ha prometido permanecer en el cargo a pesar de la acusación.

Algunos residentes del condado Frederick le dijeron a nuestra cadena hermana NBC Washington que están molestos por las acusaciones.

"No sé a qué se está convirtiendo este mundo", indicó la residente Yvonne Fink. "Simplemente no sé lo que está pasando".

"Quiero decir, si está haciendo algo que está mal, tendrá que responder por ello", expresó, por su parte, Bill Fink.

Otros que vecinos de Frederick dicen que no se apresuran a emitir un juicio.

"Supongo que suena mal, pero no sé, supongo que estoy esperando a ver cómo resulta", destacó Tommy Kline.

"Eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad", enfatizó Jeff Windsor, otro residente del condado. "Me gusta Jenkins, votaría por él nuevamente. Voté por él la última vez, ha sido un buen alguacil".

En un comunicado enviado por un portavoz, el gobernador de Maryland, Wes Moore, expresó su apoyo a la investigación.

“El alguacil Jenkins enfrenta cargos penales graves que merecen ser investigados y esperamos que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sean minuciosos y justos, trabajando de acuerdo con el debido proceso”, reza el comunicado.

"Nadie está por encima de la ley; esperamos altos estándares de todos los funcionarios públicos y confiamos en que nuestras instituciones trabajarán tanto para proteger los derechos de los acusados como para defender los intereses de los ciudadanos del condado de Frederick", agregó.

No es la primera vez en las últimas semanas que un miembro de la oficina del alguacil del condado Frederick enfrenta cargos penales.

A fines de marzo, el diputado Allan Mandujano fue acusado de abuso y agresión infantil en segundo grado, que involucra a un niño de 5 años. Fue suspendido sin goce de sueldo.

Un portavoz de la oficina del alguacil dio una declaración en nombre de Jenkins la semana pasada:

"He estado en comunicación constante con el Departamento de Justicia y la ATF durante más de un año y he cooperado al 100 % durante el curso de esta investigación. Por consejo de mi abogado y por respeto al proceso de justicia, no voy a hacer ningún comentario en este momento", dijo.

El vicepresidente del consejo del condado Frederick, Kavonte Duckett, pidió a Jenkins que se pusiera de baja el jueves por la noche.

"Condeno inequívocamente las acciones de cualquier funcionario electo que sean incompatibles con la integridad, la confianza y el buen servicio a la comunidad", indica el comunicado.

"La confianza en los funcionarios públicos y las fuerzas del orden es la base sobre la que se construye la seguridad de nuestra comunidad. Hemos trabajado arduamente aquí en el condado de Frederick para generar y mejorar esa confianza con las familias a las que servimos. Incidentes como este pueden erosionar ese trabajo arduo y significativo. "

“Insto al alguacil Chuck Jenkins a que se otorgue una licencia administrativa hasta que se resuelva este asunto, ya que requeriría cualquier cargo pendiente bajo su mando”, añadió.

Si son declarados culpables de los cargos, Jenkins y Krop podrían enfrentar hasta 5 años en una prisión federal por conspiración y declaraciones falsas.

Krop también podría enfrentar 10 años adicionales de prisión por posesión ilegal de una ametralladora.