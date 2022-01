Arrestan a adolescente de 17 años por asaltar a candidato a concejal de DC

Un adolescente de 17 años fue arrestado el viernes por robar a mano armada el vehículo a un candidato a concejal del Distrito de Columbia, informaron las autoridades.

Washington, D.C., ha registrado un alza en esta clase de crímenes, según los datos de la Policía Metropolitana, y un número significativo de estos parecen haber sido perpetrados por menores de edad.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

El joven sospechoso, quien es oriundo de District Heights, Maryland ,y cuyo nombre no fue revelado por su edad, enfrenta cargos de robo, porte de un arma sin licencia, uso no autorizado de un vehículo y posesión de un arma no registrada.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. del 15 de enero en la cuadra 4200 de Nannie Helen Burroughs Avenue NE. El candidato a concejal, Nate Fleming, contó que estaba en una gasolinera cuando un grupo de jóvenes - con al menos uno de sus miembros armado - salió de una camioneta Toyota Highlander de color vinotinto.

“No había nadie antes de que yo entrara a la tienda. Tan pronto salí, había un vehículo instantáneamente en mi cara, con armas apuntándome antes de que pudiese siquiera parpadear”, le dijo el 20 de enero a la reportera Jackie Benson, de nuestra estación hermana NBC Washington.

Fleming les entregó sus llaves y los ladrones entonces escaparon con su vehículo y con la camioneta Highlander.

Un artículo reciente del medio Axios cita cifras del Departamento de la Policía Metropolitana que muestran un salto del 153% en los robos de vehículos entre 2019 y 2020. De 2020 a 2021, el número subió otro 18%.

En 2021, hubo 49 adultos y 100 menores de edad aprehendidos por este tipo de delitos. En lo que va del año, ya se ha reportado al menos 37 robos de autos.

“Creo que esta es una crisis relacionada a las personas jóvenes en D.C., así que tenemos que darles oportunidades: expandir el programa juvenil de empleo de verano para que sea el año completo, [invertir] $20 millones para un programa de empleo de jóvenes adultos”, dijo Fleming. “Pero también tenemos el trabajo a corto plazo de asegurar que haya más contacto con nuestras comunidades… y también [que hayan] relaciones más fuertes entre la comunidad y la policía”.