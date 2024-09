Arrestan a ayudante por presunta agresión sexual contra menores en Spotsylvania

La Oficina del Alguacil de Spotsylvania anunció el sábado el arresto de un ayudante de autobús de las Escuelas Públicas del Condado por supuestamente tocar de forma inapropiada a varios estudiantes con discapacidades.

La investigación reveló que el sospechoso, Miguel Velásquez Velasco de 22 años, "agredió a tres niños separados en el autobús escolar el 26 de septiembre".

Las víctimas tienen entre 4 y 5 años y tienen discapacidades, informó la Oficina del Alguacil.

Velásquez Velasco fue acusado de ocho cargos de agresión sexual agravada a un niño, dos cargos de libertades indecentes de un niño mientras estaba en un papel de custodia y un cargo de intento de sodomía de un niño, detallaron las autoridades.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

La Oficina del Alguacil agregó que el sospechoso permanece detenido sin derecho a fianza.

Por su parte, las Escuelas Públicas del Condado Spostsylvania le dijeron a Telemundo 44 que Velásquez Velasco cumplió con todas las verificaciones de antecedentes y que el distrito escolar toma muy enserio las acciones contra sus estudiantes.

Mientras, padres del sistema escolar se mostraron preocupados tras la noticia.

“A mí no me gustaría poner a mis hijos en el camión y que alguien se aprovechara de ellos. No importa la condición que ellos tengan, cuando yo mando a mis hijos a la escuela es para que estén a salvo, eso incluye mientras estén en el camión”, opinó Marissa Vázquez.

Este sería el segundo caso en menos de una semana en el que un empleado de las Escuelas Públicas del Condado Spotsylvania es arrestado.

Otro incidente involucra a un profesor que habría permitido que un estudiante de seis años con autismo caminara fuera de las instalaciones escolares. Ambos casos siguen bajo investigación, según autoridades.