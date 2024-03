Arrestan al sexto sospechoso en la muerte de niño en Langley Park

La policía del condado Prince George´s informó el arresto del sexto sospechoso con relación al tiroteo que dejó muerto a un niño de dos años en Langley Park en febrero.

Se trata de un joven de 17 años, residente de Beltsville, quien será acusado como adulto, según el comunicado de las autoridades. El menor enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otros relacionados. La policía indicó que permanecerá detenido sin derecho a fianza.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Hasta el momento, la policía ha puesto bajo custodia a otros cinco sospechosos, entre ellos un adolescente de 15 años de Takoma Park y otro de 16 años de Hyattsville quienes también serán acusados como adultos.

Además, la Unidad de Homicidios arrestó a Israel Fuentes, Jr., de 33 años, de Lewisdale, a Johnny Alejandro Turcios, de 28 años, de Lewisdale, y a Nilson Granados-Trejo, de 25 años, sin domicilio fijo.

"CUANDO YO LLEGUÉ AL NIÑO, YA ERA MUY TARDE"

Los hechos se remontan al 8 de febrero cuando Jeremy Poou-Caceres y su madre quedaron atrapados en un fuego cruzado, según la investigación preliminar. Las autoridades agregaron que el niño y su progenitora no eran los objetivos previstos.

Un detective en el área escuchó los disparos y llegó al lugar, donde encontró a la madre y al niño con heridas de bala, indicó la policía.

Los médicos pronto llegaron y llevaron a Jeremy a Children's National Hospital, donde fue declarado muerto.

La madre relató previamente a Telemundo 44 los momentos de terror que vivió mientras paseaba al niño en su coche.

“Cuando yo escuché los primeros disparos, yo dije, tengo que correr y tengo que salvar a mi niño”, afirmó. Telemundo 44 está protegiendo su identidad por tratarse de una víctima y testigo de una investigación que sigue en curso.

“Cuando yo recibí una bala que fue [en la pierna], que me traspasó, caí y se me durmió mi pie. Yo no podía levantarme y me arrastré al niño, pero cuando yo llegué al niño, era muy tarde”, concluyó.

Una madre adolescente que perdió a su hijo de 2 años tras una balacera en un complejo de apartamentos en Langley Park habló con Telemundo 44 para relatar lo sucedido. Darío López-Capera tiene información de los sospechosos.

Mantente en sintonía de Telemundo 44 para más detalles.