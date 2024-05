Arrestan a sospechoso de balacera mortal en reunión de autos en Prince George’s

La policía del condado Prince George's arrestó a un sospechoso de un tiroteo mortal en una reunión de autos la madrugada del domingo.

Raheem Adams, de 22 años, de Stafford, Virginia, está acusado de asesinato en primer y segundo grado y otros cargos por disparar contra John Phipps, de 26 años, en District Heights. Adams está detenido en Virginia a la espera de su extradición a Maryland.

Alrededor de la 1:45 a.m. del domingo, un Chevy Camaro patinaba alrededor del estacionamiento de un centro comercial en Marlboro Pike cuando al menos tres hombres armados dispararon en dirección al auto.

Los seres queridos de Phipps argumentaron que él estaba sentado en su auto con sus amigos en el estacionamiento cuando fue alcanzado por las balas. Phipps fue declarado muerto poco tiempo después, informó la policía.

“En la dirección completamente opuesta a donde comenzó el altercado, él era inocente, completamente inocente”, enfatizó Jeff Watt, amigo y compañero de trabajo de Phipps.

Otra persona en el auto de Phipps resultó herida, agregó la policía.

Los investigadores dicen que Adams fue uno de los tiradores, según los documentos de la acusación.

Phipps era un conductor de grúa dedicado y con una pasión por los automóviles de toda la vida.

“A veces todavía no lo creo”, lamentó Watt. “Quiero decir, trabajamos juntos. Salíamos los fines de semana. Lo vería casi todos los días. He estado viniendo a trabajar los últimos tres días buscando a mi mejor amigo y es extraño no verlo cruzar la puerta”.

“Era una de esas personas extrovertidas”, expresó su amigo Isiah Goslee. “Nunca tuvo problemas con nadie; él nunca quiso lastimar a nadie”.

Adams ha sido arrestado varias veces y enfrentó cargos por posesión de armas en el pasado.

El dueño del estacionamiento dijo que desconocía el encuentro de autos y que no estaba autorizado.