“Asesino del carrito de compras” pudiera estar vinculado a la muerte de una sexta persona, según la policía

Un juez de Virginia decidió el lunes que hay suficiente evidencia para que un gran jurado considere dos cargos de asesinato en primer grado contra el presunto “asesino del carrito de compras”, y la policía dice que una sexta muerte puede estar relacionada con el sospechoso.

Nuestra cadena hermana NBC4 ha estado siguiendo los casos contra Anthony Eugene Robinson después de que dos mujeres fueran encontradas muertas en Harrisonburg, Virginia, el año pasado. Desde entonces, Robinson también se ha relacionado con la muerte de una mujer en el noreste de DC y la muerte de dos mujeres más en Alexandria, Virginia.

Las autoridades están revisando la muerte de una mujer en el condado de Prince George's en 2018 como una posible conexión con Robinson.

Stacey Allen siempre ha creído que su hija, Skye Allen, no murió por un problema cardíaco. Encontró a la mujer de 30 años inconsciente y apenas respirando en su habitación el 14 de febrero de 2018.

Stacey Allen dijo que un silencio poco característico la atrajo a la habitación; Skye siempre roncaba.

La mujer expresó que los médicos del Prince George's Hospital Center dijeron que Skye murió de arritmia cardíaca.

“Si no la escucho roncar, está despierta. No escuché más ronquidos”, recordó su madre en una entrevista con NBC4.

Pero algo, tal vez el instinto de una madre, le dijo que Robinson tenía algo que ver con eso. Él era el hombre con el que Skye estaba planeando un futuro, con quien compartía su dormitorio, y era un hombre que a nadie en la familia le importaba.

Allen aceptó haberle preguntado a Robinson si él había matado a su hija.

“Le pregunté: ‘¿Le hiciste algo a mi hija?’. Él dijo que no”, detalló.

Skye Allen conoció a Robinson en una aplicación de citas, según su madre.

Esa fue la última vez que vio a Robinson hasta el Día de Acción de Gracias de 2021, cuando recibió una llamada telefónica de un detective en el condado de Rockingham, Virginia.

Anthony Robinson, de 35 años y oriundo de Washington, D.C., usaba un modus operandi similar contra sus víctimas, según los detectives: las torturaba y asesinaba de una forma brutal, y luego, usaba carritos de compras para transportar sus cuerpos.

Robinson había sido arrestado en relación con la muerte de dos mujeres en un motel en Harrisonburg, Virginia. La policía dijo que se deshizo de sus cuerpos usando un carrito de compras.

En cuestión de semanas, estaría vinculado a los restos de dos mujeres más. Fueron encontrados en un contenedor de plástico, con un carrito de compras cerca, en el condado de Fairfax.

Robinson también es sospechoso, pero no ha sido acusado, de la muerte de Sonya Champ, de 40 años. Su cuerpo fue encontrado en un carrito de compras en el noreste de DC en septiembre de 2021.

Allen dijo que las revelaciones sobre Robinson solo se suman al dolor casi insoportable de perder a su hija.

“Casi dejo de hacer Navidad, Acción de Gracias, cualquier día festivo. Y mi hermana me dijo: ‘Este no eres tú’”, dijo Allen. “Ya no tengo energía”.

La policía del condado Prince George's enfrenta un desafío al investigar la muerte de Skye Allen: dijeron que el hospital no los contactó en el momento de su muerte y que su cuerpo fue incinerado.

No estaba claro de inmediato cómo la policía continuaría su investigación y si se presentarían cargos contra Robinson.