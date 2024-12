Joven hondureño muere luego de estrellarse contra una patrulla de la policía de DC

Un joven hondureño falleció en la madrugada del sábado luego de haber impactado una patrulla de la policía mientras conducía su motocicleta al noreste de Washington DC, informaron las autoridades.

El hombre fue identificado por la policía como Giulianny Castro, de 20 años y residente de Hyattsville, Maryland.

Según el reporte preliminar, aproximadamente a las 4:18 a.m. del sábado, Castro conducía su motocicleta e impactó a alta velocidad un vehículo policial que cruzaba una luz verde.

Según la policía, el joven hondureño fue expulsado de la motocicleta y, a pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, murió en el lugar.

En un comunicado, la Policía Metropolitana (MPD, en inglés) dijo que el oficial involucrado no estaba respondiendo a una emergencia en el momento de la colisión y el equipo de emergencia de la patrulla no estaba activado.

Asimismo, el agente involucrado fue puesto en licencia administrativa, en conformidad con la política del MPD. El incidente no fue capturado por una cámara corporal, detalló la agencia en el comunicado.

En una entrevista con Telemundo 44 la novia de Castro, María José Mejía, relató su desespero al ver que su pareja no llegó a la casa después del trabajo.

"Yo estaba tratando de llamarlo a su teléfono y no me contestaba. Decidí llamarlo muchas veces hasta que me contestó el detective, y me preguntó quién era y me dijo que no me podía decir nada y que quería hablar con algún familiar. Fue ahí cuando contactamos a Alicia”, explicó.

Alicia Nelson es la hermana de Castro quien afirmó que este tenía varios trabajos para ayudar económicamente a sus seres queridos en Honduras.

“Siempre mandaba todo su dinero a Honduras para ayudar a su familia. Él aquí no más trabajando, trabajando, trabajando para mandarle todo el dinero a la familia allá. Era un hombre bien bueno”, reconoció Nelson.

Por su parte, Mejía resaltó lo difícil que ha sido para ella atravesar el duelo.

“Todavía espero los mensajes de él y créame que no se ni cómo me voy a sentir cuando tengamos el cuerpo de él y lo podamos ver porque aún estoy como si esto fuera una mentira”, señaló entre sollozos.

Telemundo 44 contactó al MPD, pero dijeron que no tenían nada más que agregar del caso por el momento. La familia de Castro abrió una página GoFundMe para que la comunidad los ayude y así poder enviar su cuerpo a Honduras.

Cualquier persona que tenga conocimiento de este incidente debe llamar a la policía al (202) 727-9099.