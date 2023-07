Atacan a hombre de DC tras salir de un Safeway en posible delito de odio

Un hombre de DC está hablando después de que dijo que fue agredido e insultado en un incidente que la policía está investigando como un posible delito de odio.

Semanas después de que lo emboscaran en la calle, la conmoción y el trauma aún están frescos para Zachary Horvath. “Escuché a alguien alejarse detrás de mí riéndose, riéndose del hecho de que estaba llorando en el suelo. Eso me rompió un poco el corazón”, dijo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El hombre dijo que todo comenzó con un viaje de última hora a Safeway en Mount Vernon Triangle a fines de junio.

Horvath dijo que fue antes de cerrar cuando estaba tratando de obtener un bálsamo labial cuando dos empleados lo golpearon con palabras de odio y lo empujaron fuera de la tienda.

“Se convirtió en todo este intercambio acalorado hasta el frente de la tienda, ya que básicamente me estaban sacando verbalmente”, dijo Horvath. “Y comenzaron a decir groserias”.

Momentos después, mientras caminaba hacia su casa en Fifth Street NW, dijo que la noche tomó un giro violento.

Antes de darse cuenta, estaba en el suelo ensangrentado y magullado. “Alguien se me acercó por detrás y me golpeó”, dijo Horvath. “No sabía lo que estaba pasando. Estaba confundido. Estaba mareado y me dolía la cara”.

Horvath dijo que no pudo ver quién lo golpeó, pero escuchó a su atacante alejarse. “Agredir físicamente a alguien y luego alejarse y reírse de que está tirado en el suelo herido y sangrando… es como lo más bajo que alguien puede hacerle a alguien”, dijo.

La agresión ocurrió frente a un banco, por lo que la víctima espera que las cámaras de vigilancia captaron el incidente. En las semanas posteriores, no ha sabido mucho de la policía, pero Horvath espera que alguien que sepa algo hable para que se haga justicia.

“No está bien, como si no debería haber sucedido en absoluto. Esto nunca debería pasarle a nadie”, dijo. “No creo que pudiera dormir por la noche si no hablara sobre esto, porque esto nunca debería volver a pasarle a nadie en el futuro”.

NBC4, cadena hermana de TELEMUNDO 44, se ha comunicado con Safeway varias veces para obtener un comentario, pero no ha recibido una respuesta. Cualquier persona con información debe llamar al Departamento de Policía Metropolitana.

“Parece que siempre tengo que mirar por encima del hombro”, dijo Horvath. “El hecho de que no vi venir esto cuando sucedió me asusta muchísimo”.