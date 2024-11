Hallan un ataúd con restos humanos de al menos 100 años de antigüedad en Chesapeake

Encontrar fósiles como dientes de tiburón, dientes de cocodrilo, huesos de ballena e incluso un hueso humano a lo largo de las orillas de la bahía de Chesapeake no es algo poco común, pero hace dos semanas, un hombre del condado de Calvert hizo un descubrimiento asombroso.

George Oliver camina con frecuencia por las orillas cercanas a su casa en busca de fósiles, pero lo que encontró recientemente durante una marea baja fue una sorpresa: un ataúd casi intacto con un esqueleto humano casi completo en su interior que parece tener al menos 100 años.

“Se podía ver que había un ataúd allí, pero está completamente bajo el agua”, explicó.

“Una vez que lo encontré, llamé al departamento del Alguacil”, dijo Oliver. “Llamaron a la sociedad arqueológica”.

Los expertos examinaron los restos, pero no sacaron ninguno. Oliver los sacó con cuidado y desenterró el ataúd, preocupado por lo que podría pasar si los dejaban allí.

Volvió a armar el ataúd. Basándose en su construcción y en el estado de los huesos, los restos parecen tener al menos un siglo de antigüedad.

Pero el origen del ataúd sigue siendo un misterio.

“Cuando lo encontré por primera vez, no se podía decir que había restos humanos”, detalló Oliver. “Pensabas que estaba lleno de arena de playa”.

Oliver entregó los huesos a la Oficina del Alguacil del Condado de Calvert. La técnica de la escena del crimen Kelcey Ward dijo que no es inusual encontrar restos humanos de cientos de años de antigüedad, pero un esqueleto completo es raro.

“Probablemente sea lo máximo que hemos tenido de un solo cuerpo”, señaló. “Normalmente, podemos encontrar un hueso de la pierna o un hueso del brazo o simplemente no tanto de un esqueleto, y eso es solo porque lo encontraron en el ataúd”.

Si bien no puede determinar la edad, la raza o el género, hay una pista sobre cómo murió la persona.

“Pensamos que era bastante interesante que tuviera una especie de defecto [de aspecto no natural] en el cráneo aquí”, dijo Ward. “Si yo estuviera trabajando en un caso más reciente y encontrara eso, me aventuraría a decir que tal vez se trató de una herida de bala o un traumatismo contundente de algún tipo, pero obviamente no tener el resto del cráneo lo hace un poco difícil”.

Los huesos y el ataúd serán enterrados nuevamente en el cementerio de una iglesia local, aunque Oliver preferiría ver el ataúd preservado.

“Esto es obra de alguien”, objetó. “Debería estar expuesto”.

“Es una pena que haya tenido que suceder de la manera en que sucedió”, dijo Oliver. “Pero creo que es increíble que lo hayamos encontrado, y ahora podrá descansar”.

No era la primera vez que Oliver encontraba restos humanos. Encontró un hueso de la pierna hace unos 15 años. Ese hueso también estaba enterrado en el cementerio de una iglesia local.