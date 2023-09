Avanza el proyecto de ley a favor de la remodelación del estadio RFK

El miércoles fue un gran día para el futuro del sitio del estadio RFK, y posiblemente por el futuro de los Commanders de Washington.

El contrato de arrendamiento del Distrito sobre la tierra de propiedad federal finaliza en 2036, pero el Comité de Supervisión de la Cámara aprobó un proyecto de ley propuesta por el representante James Comer (R-Ky) que extenderá el contrato de arrendamiento por 99 años, y permitirá que el Distrito construya viviendas y tiendas minoristas allí.

También despeja el camino para que autoridades ediles intenten que los Commanders construyan ahí su nuevo estadio.

Comer calificó el sitio vacante como "una oportunidad para traer deportes, empleos y viviendas al Distrito" y al campus de 174 acres a lo largo del Río Anacostia.

"Este sitio actualmente está vacío", dijo Comer. "Es importante entender eso. Pero este proyecto de ley permite al Distrito llenar estos lotes con tiendas, restaurantes, edificios de oficinas y complejos de apartamentos".

Es una medida poco común que los republicanos del Congreso lleguen a un acuerdo con los demócratas en cuestiones relacionadas con DC.

Pero los propios republicanos están en desacuerdo sobre los detalles del acuerdo.

El representante Scott Perry (R-Pa.) presentó una enmienda que prohibiría a la capital gastar dinero público en un nuevo estadio.

"A lo que me opongo es al uso de fondos públicos para pagar la reubicación o el desarrollo del sitio para una franquicia deportiva multimillonaria", dijo Perry. "Los equipos no son nuestros equipos. No pertenecen a los ciudadanos, pertenecen a un dueño".

Comer y otros republicanos se opusieron a la enmienda.

"Creo que esta enmienda dificultará a DC en un momento en el que necesitamos hacer todo lo posible para trabajar con DC para crear nuevas oportunidades económicas para la ciudad", dijo Comer.

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, estuvo en primera fila el miércoles, observando cómo se desarrollaba el debate.

"Es un claro ataque a las reglas locales de DC y al derecho de los residentes de DC a poder invertir en la revitalización del estadio RFK", dijo Bowser. "Ese es un principio simple que declaramos en todo lo que hacemos, que el Congreso no debería decirnos cómo gastar nuestro dinero”.

Al final, la enmienda para restringir cómo DC utiliza sus fondos en el sitio fracasó en una extraña votación bipartidista. El representante Raskin (D-Md.) y el representante Mfume (D-Md.) votaron a favor de la enmienda.

Nuestra cadena hermana News4 se comunicó con las oficinas de Raskin y Mfume para solicitar comentarios.

Una vez completada la votación, Comer la calificó como "la coalición de sí y no más interesante en la historia del Comité de Supervisión de la Cámara".

El proyecto de ley finalmente salió del comité y ahora pasará ante la Cámara para una votación completa.

Si se aprueba allí, el Distrito podrá construir viviendas asequibles, instalaciones recreativas y permitir nuevos negocios cerca del campus del estadio.