Balacera deja a hombre hispano herido en Hyattsville

Un hombre resultó herido el jueves luego de un tiroteo ocurrido fuera de su vivienda el jueves en la tarde en Hyattsville, informó la policía.

Las autoridades respondieron al bloque 3400 de Dodge Park Road tras el informe de la balacera. Al llegar, encontraron que Melkin Urbina, un constructor de 27 años que recién había ingresado al país, fue la víctima del incidente.

Las unidades lo trasladaron al hospital, pero no ofrecieron detalles sobre su estado de salud.

El hermano de Urbina, Gadiel, relató a Telemundo 44 el momento de los hechos.

"Cuando yo vine la ambulancia ya se lo llevaba. Él siempre salí a sentarse bastante", contó.

Otros vecinos aseguran que reconocen a los posibles responsables debido a que no es la primera vez que se acercan a la zona. Incluso, muestran los carteles con los que se solicita información para detenerlos.

"Son unos jovencitos morenos que siempre pasan aquí porque un día pasaron acá y me pidieron la hora, pero me estaban viendo el teléfono. Yo los he visto pasar desde hace dos semanas", indicó un residente que prefirió permanecer en el anonimato.

Inicialmente se había vinculado este incidente a un robo de auto, pero el familiar de la víctima señaló que él podría simplemente haber estado en la calle porque hoy no tenía ningún llamado a trabajar.

Si tiene información que ayude a esclarecer el caso, puede comunicarse con la Policía de Hyattsville al (301) 985-5060.

Este incidente es el tercero luego de que se reportaran otras dos balaceras en Maryland el jueves. La primera cobró la vida de un hombre en un complejo residencial en la calle Palmer en Fort Washington a las 5:20 p.m.

El segundo, ocurrió media hora después en donde otro hombre falleció en el estacionamiento de la calle Naylor en Hillcrest Heights.