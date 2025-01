Biden indulta al presidente de la Cámara Baja de Virginia por un delito menor

El expresidente Joe Biden emitió el domingo un indulto al presidente de la Cámara de Representantes de Virginia, Don Scott, por un delito de drogas no violento de 1994 por el que cumplió casi ocho años de prisión.

"Estados Unidos es un país construido sobre la promesa de segundas oportunidades", explicó Biden en un comunicado, al tiempo que emitía múltiples indultos y conmutaciones de sentencias.

Scott, un abogado litigante y veterano de la Marina, fue elegido para la legislatura de Virginia en 2019. En enero de 2024, se convirtió en el primer presidente negro en la Cámara de Representantes de Virginia.

"Me siento profundamente honrado de compartir que he recibido un indulto presidencial del presidente Joe Biden por un error que cometí en 1994, uno que cambió el curso de mi vida y me enseñó el verdadero poder de la redención", dijo Scott en un comunicado.

Continuó: "Este momento no se trata solo de mí. Se trata de demostrar que nuestra nación puede abrazar el potencial de cambio, de justicia y de redención. Se trata de lo que sucede cuando nos negamos a renunciar a los demás".

Biden ha establecido el récord presidencial de más indultos y conmutaciones individuales emitidos. El viernes anunció que estaba conmutando las sentencias de casi 2,500 personas condenadas por delitos no violentos relacionados con las drogas. También otorgó un amplio indulto a su hijo Hunter, quien fue procesado por delitos relacionados con armas e impuestos.

Un indulto libera a una persona de la culpa y el castigo. Una conmutación reduce o elimina el castigo, pero no exonera el delito.

Biden enmarcó las conmutaciones y los indultos como acordes con el "pacto sagrado de nuestra nación".

Hablando en la Iglesia Bautista Real Misionera en Carolina del Sur, dijo que cuando las personas "que amamos caen y cometen errores", los estadounidenses los recuperan.

"No nos volvemos unos contra otros. Nos apoyamos unos a otros. Ese es el pacto sagrado de nuestra nación", concluyó. "Prometemos lealtad, no solo a una idea, sino a los demás".