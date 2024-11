Bowser afirma que DC está preparado para un segundo mandato de Trump

Por primera vez desde la victoria del presidente electo Donald Trump, la alcaldesa de DC habló públicamente sobre lo que podría significar una segunda administración de Trump para el Distrito.

Muriel Bowser abordó el martes las preocupaciones de que Trump pudiera cumplir sus promesas de campaña de tomar el control del Distrito.

"Siempre lucharemos por lo que es mejor para Washington. He trabajado con tres presidentes, incluido el presidente electo Trump, y líderes del Congreso de ambos partidos para promover las prioridades del Distrito", explicó Bowser a los periodistas.

Trump ha estado en silencio sobre DC desde que ganó las elecciones. Pero amenazó con tomar el control de la capital de la nación durante su campaña.

"Tomaremos la capital de nuestra nación, horriblemente administrada, en Washington DC, y la limpiaremos, la renovaremos y reconstruiremos nuestra ciudad capital para que ya no haya una pesadilla de asesinatos y crímenes", afirmó Trump mientras hacía campaña en Florida en verano.

Durante una parada de campaña separada, Trump dijo: "Y se lo vamos a quitar a la alcaldesa. Y, repito, eso no me hace popular allí, pero tengo que decirlo".

"Hemos estado discutiendo y planeando durante muchos meses en el caso de que el Distrito tenga que defenderse", dijo Bowser el martes.

El escenario más probable, según los republicanos, es que Trump tome el control de la seguridad pública en DC y posiblemente federalice el Departamento de Policía Metropolitana.

"Cuando nos enteramos de amenazas a nuestro departamento de policía, y en un momento muy volátil, esas amenazas se hicieron, pero no se ejecutaron. Por lo tanto, lo que creo que es importante que todos los residentes de DC reconozcan es que no estamos en una situación nueva. Hemos estado en esta situación antes y lo que hemos hecho es seguir la ley y defendernos. Y ese sería nuestro enfoque en cualquier otra situación", dijo Bowser.

"Sin duda, mi trabajo como alcaldesa es planificar y pensar en los peores escenarios", agregó.

Las amenazas de Trump de deportaciones masivas de inmigrantes que viven en el país ilegalmente es otra preocupación para los líderes de DC.

"No sabemos cómo será… Creo que debemos esperar… no sabemos dónde comenzará, no estoy segura de que importe dónde comience, pero creo que las personas que no están documentadas son vulnerables", expresó Bowser.

Cuando se le preguntó, la funcionaria no descartó la posibilidad de acudir a los tribunales para tratar de bloquear cualquier toma de control federal de las agencias de DC. Si eso sucede, el fiscal general de DC representaría a la ciudad en los tribunales.

Bowser dijo que se comunicó con el equipo de Trump para programar una reunión, pero no recibió respuesta.

Asimsimo, la alcaldesa señaló que ella y el presidente electo podrían tener puntos en común sobre la revitalización de la economía local y el centro de DC. Mencionó que la fuerza laboral federal volvería a trabajar en persona y que se haría un mejor uso de los edificios y parques federales, incluido el estadio RFK.

Sin embargo, las promesas de Trump de trasladar miles de puestos de trabajo gubernamentales y "desmantelar la burocracia gubernamental" podrían suponer un desafío para la economía local, en particular para la clase media negra.