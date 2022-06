Buen samaritano ayuda a niño de 14 años herido de bala en el condado Prince George’s

Un niño de 14 años resultó herido de bala el martes afuera de una lavandería en el condado de Prince George’s – pero la rápida acción de un buen samaritano local pudo haber salvado la vida del menor.

En un video de seguridad, se puede ver al adolescente salir de la lavandería en 66th Avenue, cerca de Riverdale Road en el área de East Riverdale, hacia el vehículo de su madre cuando comienza la lluvia de balas.

A eso de las 6:25 p.m., el joven, quien había estado con su madre y dos hermanitos, cayó herido luego de recibir dos impactos de bala en sus piernas.

Inmediatamente se puede ver como varias personas corren al escuchar los disparos. Entre ellas está la madre del menor, quién pidió rápidamente ayuda a algunos presentes.

“En el teléfono me decían, agarra trapos, vaya a atender al niño… Salí afuera y pues lo puse en las heridas del muchacho y estoy poniendo presión ahí para tratar de tener el fluido de la sangre”, dijo Joh López, un buen samaritano que salió en auxilio.

Para las autoridades, López es considerado un héroe.

“Este hombre aplicó presión y creemos, en conjunto con lo hecho por la policía y paramédicos, salvaron su vida, por lo que estamos orando por él y estaremos aquí para él, para su familia”, dijo la Ejecutiva del Condado Angela Alsobrooks.

Para López, el niño fue muy valiente en medio de esta situación tan difícil para él y su familia.

“El niño actuó ahí con bastante fuerza”, dijo. “Reaccionó porque estaba herido, estaba doliente, pero no lloró. No lloró cuando yo le puse fuerza en sus piernas para detener el fluir de la sangre, no lloró cuando vino la policía y le amarraron el nudo para tratar de detener la sangre. No lloró en ninguno de esos momentos”.

Desde anoche, detectives y oficiales de la policía de Prince George’s avanzan en la investigación.

“Creemos que el objetivo de este ataque es una persona que estaba aquí. Es lo que nos dice la investigación preliminar. El joven de 14 años estaba aquí con sus padres, ayudándolos a hacer la lavandería”, dijo Malik Aziz, el jefe del departamento de policía del condado.

El menor se recupera en un hospital en Baltimore, Maryland. La policía del condado está ofreciendo una recompensa de $2,500 por cualquier información que ayude a dar con el o los responsables.